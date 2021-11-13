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Выпечка с хурмой – рецепты сочного бисквита и торта медового

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
13 ноября, 10:00
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Пирог с хурмой обладает еще и цитрусовым ароматом, цедра добавляется в тесто. Торт "Медовая хурма" готовится чуть дольше, в креме для него есть творожный сыр и сметана
Рецепты выпечки с хурмой
Рецепты выпечки с хурмой / Фото: Коллаж: Сегодня

Если вам до сих пор не приходилось использовать хурму в выпечке, то нужно исправлять эту ситуацию. Она получается очень интересной на вкус, когда находится в процессе запекания с другими ингредиентами.

Торт "Медовая хурма" от tutslad_ko – это торт-праздник. Он красивый, сочный и не такой сложный в приготовлении, как может казаться.

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Пирог с хурмой от juliavladislava требует немного миндальной муки, если ее нет, то можно обойтись без этого ингредиента.

Перед тем, как начать, ознакомьтесь с 7 важными лайфхаками для идеальной домашней выпечки.

Пирог с хурмой

Пирог с хурмой
Пирог с хурмой / Фото: instagram.com/juliavladislava/

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Ингредиенты:

  • Мука – 300 г
  • Сахар – 150 г
  • Сливочное масло – 70 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Хурма – 3 шт.
  • Миндальная мука – 50 г
  • Разрыхлитель – 16 г
  • Цедра 1 апельсина

Как приготовить:

  1. Миксером соединить размягченное масло и сахар. По одному, продолжая перемешивать, добавить 2 яйца.
  2. Хурму очистить от кожуры, превратить в пюре, добавить к маслу с сахаром и хорошо перемешать.
  3. Добавить тертую цедру апельсина.
  4. Постепенно добавить просеянную муку, перемешивая, чтобы в тесте не образовывались комочки.
  5. Добавить разрыхлитель и миндальную муку.
  6. Все хорошо перемешать и выложить в форму, предварительно смазанную маслом и посыпанную мукой.
  7. Выпекать при 170 градусах полтора часа. Готовность проверять зубочисткой.

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Торт "Медовая хурма"

Торт "Медовая хурма"
Торт "Медовая хурма" / Фото: instagram.com/tutslad_ko/

Ингредиенты для бисквита:

  • Яйца – 3 шт.
  • Мука – 200 г
  • Сахар – 100 г
  • Мед – 80 г
  • Сода, разрыхлитель – по 0,5 ч. л.

Для карамели:

  • Сахар – 100 г
  • Сливки – 60 г
  • Масло сливочное, мед – по 20 г
  • Хурма – 200 г

Для крема:

  • Творожный сыр – 300 г
  • Сметана 20% – 200 г
  • Сахарная пудра – 80 г

Как приготовить:

  1. Для бисквита взбить яйца и сахар около 10 минут до пышной пены.
  2. В сотейнике растопить мед, добавить соду и перемешать. Должна образоваться пена. Добавить к яйцам и взбить.
  3. Ввести просеянную муку и разрыхлитель и перемешать лопаткой.
  4. Выпекать при 170 градусах 30-40 минут.
  5. Для карамели в сотейнике нагреть сахар, не перемешивая, до полного растворения. Ввести горячие сливки. Затем – мед и сливочное масло, перемешать.
  6. Добавить мелко нарезанную хурму, убрать в холодильник.
  7. Для крема взбить творожный сыр с сахарной пудрой, добавить сметану и взбить до густоты.
  8. Бисквит разрезать на три коржа и промазать кремом. В каждом корже сделать углубление по кругу и выложить хурму в карамели.
  9. Сверху украсить кремом.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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