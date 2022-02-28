Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 🎒 Тревожный чемоданчик 🇺🇦 Призыв резервистов 🚨 Режим ЧП
Поиск на segodnya.ua

Готовим тунец

Ужин за полчаса

Крабовые палочки

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Взбить гречку с яйцами, добавить обжаренные лук и морковь – рецепт вкусного обеда

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 февраля, 11:49
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Взбивать гречку с яйцами лучше с помощью блендера. Можно вилкой, но тогда это займет чуть больше времени. Если в доме есть немного сметаны, обязательно добавьте и ее
Рецепт вкусного обеда из гречки
Рецепт вкусного обеда из гречки / Фото: SUPER KELINCHAK

В чем удобство такого рода рецептов – прежде всего в том, что нужны продукты, запасы которых есть наверняка. Например, если есть грибы, то можно приготовить итальянское блюдо гречотто.

Здесь вареная гречка смешивается с яйцами, обжаренными овощами и превращается в гречаники.

Реклама

На канале SUPER KELINCHAK предлагают подавать их с соусом, как его сделать – увидите в ролике ниже.

Гречаники с луком и морковью

Ингредиенты:

  • гречка – 300 г;
  • вода – 500 мл;
  • яйцо – 3 шт.;
  • лук, морковь – по 1 шт.;
  • сметана – 3 ст. л.;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • панировочные сухари;
  • соль, перец и специи – по вкусу.

Еще один простой рецепт гречаников, которые подаются со сметанно-чесночным соусом, найдете здесь.

Реклама

Как приготовить:

  1. Гречку тщательно промыть. Отварить до готовности на среднем огне.
  2. Лук нарезать, морковь натереть. Обжарить до золотистого цвета.
  3. В гречку вбить яйца и перемешать с помощью блендера.
  4. Добавить лук с морковью, сметану, пропущенный через пресс чеснок и все специи. Перемешать.
  5. Сформировать гречаники, обвалять в сухарях и обжарить до готовности.

Как сделать этот вкусный обед – смотрите в этом ролике.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
💰💰💰
Мы нашли пиццу за 10 000 грн
Честный отзыв
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять