Взбить гречку с яйцами, добавить обжаренные лук и морковь – рецепт вкусного обеда

В чем удобство такого рода рецептов – прежде всего в том, что нужны продукты, запасы которых есть наверняка. Например, если есть грибы, то можно приготовить итальянское блюдо гречотто.
Здесь вареная гречка смешивается с яйцами, обжаренными овощами и превращается в гречаники.
На канале SUPER KELINCHAK предлагают подавать их с соусом, как его сделать – увидите в ролике ниже.
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Гречаники с луком и морковью
Ингредиенты:
- гречка – 300 г;
- вода – 500 мл;
- яйцо – 3 шт.;
- лук, морковь – по 1 шт.;
- сметана – 3 ст. л.;
- чеснок – 2 зубчика;
- панировочные сухари;
- соль, перец и специи – по вкусу.
Еще один простой рецепт гречаников, которые подаются со сметанно-чесночным соусом, найдете здесь.
Как приготовить:
- Гречку тщательно промыть. Отварить до готовности на среднем огне.
- Лук нарезать, морковь натереть. Обжарить до золотистого цвета.
- В гречку вбить яйца и перемешать с помощью блендера.
- Добавить лук с морковью, сметану, пропущенный через пресс чеснок и все специи. Перемешать.
- Сформировать гречаники, обвалять в сухарях и обжарить до готовности.
Как сделать этот вкусный обед – смотрите в этом ролике.