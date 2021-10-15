Яблочный макиато – рецепт, который собрал больше 300 тысяч просмотров в TikTok

Автор рецепта увидел этот напиток среди новинок в одной всемирно известной сети кофеен. Нужны будут тростниковый сахар, яблоко и, конечно, хорошо сваренное эспрессо

Яблочный макиато / Фото: instagram.com/ventocoffee/

Наступают осенние холода – приходит время для интересных и с функцией – согревать – напитков на основе кофе. Любители молока выбирают латте и капучино, в котором молока гораздо меньше.

А в сети TikTok свои фавориты – яблочный макиато. Пользователь Дэн Маклафлин (@softpourn), попробовав этот напиток во всемирно известной сети кофеен, решил его приготовить. Ролик просмотрели более 300 тысяч человек. Как выяснилось, сделать это дома вполне реально.

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Да, Дэн – не просто любитель кофе, он ценитель напитка. В TikTok ему удалось собрать целое сообщество поклонников кофе, которым он время от времени дает отличные мастер-классы.

Яблочный макиато

Ингредиенты:

Тростниковый сахар, вода – по 1 стакану

Эспрессо – стопка

Корица – 2 палочки (или 1 ч. л. молотой корицы)

Яблоко – 1 шт. (нужна кожура)

Молоко – полстакана

Лед – для подачи

Взбитые сливки, карамель – для украшения

Как приготовить:

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