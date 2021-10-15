Яблочный макиато – рецепт, который собрал больше 300 тысяч просмотров в TikTok

Наступают осенние холода – приходит время для интересных и с функцией – согревать – напитков на основе кофе. Любители молока выбирают латте и капучино, в котором молока гораздо меньше.
А в сети TikTok свои фавориты – яблочный макиато. Пользователь Дэн Маклафлин (@softpourn), попробовав этот напиток во всемирно известной сети кофеен, решил его приготовить. Ролик просмотрели более 300 тысяч человек. Как выяснилось, сделать это дома вполне реально.
Да, Дэн – не просто любитель кофе, он ценитель напитка. В TikTok ему удалось собрать целое сообщество поклонников кофе, которым он время от времени дает отличные мастер-классы.
Далее по теме
Яблочный макиато
Ингредиенты:
- Тростниковый сахар, вода – по 1 стакану
- Эспрессо – стопка
- Корица – 2 палочки (или 1 ч. л. молотой корицы)
- Яблоко – 1 шт. (нужна кожура)
- Молоко – полстакана
- Лед – для подачи
- Взбитые сливки, карамель – для украшения
Как приготовить:
- В сотейник выложить сахар, воду, яблочную кожуру и палочки корицы. Довести до кипения, помешивая. Убавить огонь и варить, пока сироп не уменьшится вдвое.
- Процедить и остудить.
- В стакан или чашку с высокими стенками добавить 1 ст. л. сиропа, молоко и рюмку эспрессо.
- Перемешать и украсить корицей.
Читайте также: