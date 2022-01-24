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Яблоки по-киевски – рецепт легкого десерта из кулинарной книги 1982 года

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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24 января, 08:23
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Яблоки запекаются, причем перед этим их нужно слегка бланшировать. Внутрь предлагается положить варенье и полить соусом на основе сметаны, яиц и сахара
Яблоки по-киевски (запеченные)
Яблоки по-киевски (запеченные) / Фото: instagram.com/vkusno_pryano/

Познакомимся с быстрым десертом из "Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий" 1982 года выхода. Примерно в этом же году, но в другой книге, был напечатан еще один десерт – "Наташкин пирог".

Яблоки по-киевски, как предлагалось тогда, запекаются с вареньем. С каким именно – не указано. Есть предположение, что все-таки это яблочное.

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Интересный соус для десерта. Желтки нужно растереть с сахаром, белки – со сметаной, а потом соединить обе жидкие смеси.

В книге предлагают украсить уже готовые яблоки рафинадной пудрой. Если ее использовать не хочется, можно взять корицу.

Яблоки по-киевски (запеченные)

Яблоки по-киевски (запеченные)
Яблоки по-киевски (запеченные) / Фото: instagram.com/indiraverdi/

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Ингредиенты:

  • 5 шт. яблок;
  • варенье;
  • 100 г сметаны;
  • 2 яйца;
  • 50 г сахара;
  • лимонная кислота;
  • 30 г муки;
  • сахарная пудра.

Здесь узнаете еще об одном интересном применении яблок – рисово-творожной запеканке.

Как приготовить:

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  1. Яблоки, очищенные от кожицы, с удаленной сердцевиной бланшировать до полуготовности в подкисленной горячей воде. Выложить в форму для запекания. Внутрь – варенье по половине чайной ложки или по вкусу.
  2. Для соуса желтки растереть с сахаром, отдельно взбить белки и сметану. Соединить жидкие смеси и добавить муку. Перемешать.
  3. Залить яблоки яично-сметанным соусом и запекать при 160 градусах до готовности. Украсить сахарной пудрой.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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