Еда
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
💥 Дело Медведчука - Порошенко 🔥 Герои Сегодня ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?

Как в детстве

Польская кухня

Десерт Королевы

Блины из картошки

Чай из сирени

Маринуем редиску
СЕГОДНЯ Еда

Яичные рулеты с грибами и лавашем – отличный завтрак, можно брать с собой

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 мая, 07:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Автор этого завтрака предлагает взять один помидор, несколько шампиньонов и немного тертого твердого сыра. Эти рулетики удобно брать с собой, завернув в фольгу
Яичный рулет с лавашем и овощами - рецепт к завтраку
Яичный рулет с лавашем и овощами - рецепт к завтраку / Фото: Depositphotos

Этот завтрак очень похож на японский омлет тамагояки. Но можно предположить, что рулетики сытнее. Дело в том, что на яйца с овощами нужно положить лист лаваша, немного придавить, а потом обжарить с другой стороны.

Как только все слегка остынет, скрутите в рулет. Помидоры и грибы нарежьте очень тонко, между ними поместите немного тертого сыра.

Реклама

Рецепт со страницы recipes_by_emelyanenko.

Яичные рулетики с грибами и лавашем

Яичные рулетики с грибами и лавашем
Яичные рулетики с грибами и лавашем / Фото: instagram.com/recipes_by_emelyanenko/

Ингредиенты:

Реклама
  • яйца – 4 шт.;
  • лаваш;
  • шампиньоны – 2 шт.;
  • помидор – 1 шт.;
  • немного твердого тертого сыра;
  • зеленый лук, петрушка, сливочное масло.

Как приготовить:

  1. В миску разбить яйца. Добавить соль и перец, хорошо взбить венчиком. Тонко нарезать грибы и помидор. Лук мелко нарезать.
  2. На разогретую сковороду отправить небольшой кусочек сливочного масла и, как только масло растопится, залить взбитые яйца. Сразу же в сковороду отправить грибы, томаты и сыр. Сверху посыпать зеленью, накрыть листом лаваша и немного придавить. Жарить одну минуту.
  3. Перевернуть и жарить с другой стороны, примерно две минуты. Свернуть в рулет.

Если любите полезные сладкие перекусы, попробуйте рулет из лаваша, творога и ягод.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Любите окрошку?
Рецепты
Секреты грузинской кухни
Цыпленок табака
Готовить
Лайфхак недели
Домашнее миндальное молоко
Хакнуть
Контроль качества
Как проверить дрожжи?
Узнать
Кулинарная скорая помощь
Чем заменить мясо в рационе?
Узнать
Подборка блюд
Что приготовить из кабачков
Рецепты
Секреты свежести
Как хранить грибы?
Узнать
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять