Яичные рулеты с грибами и лавашем – отличный завтрак, можно брать с собой

Этот завтрак очень похож на японский омлет тамагояки. Но можно предположить, что рулетики сытнее. Дело в том, что на яйца с овощами нужно положить лист лаваша, немного придавить, а потом обжарить с другой стороны.
Как только все слегка остынет, скрутите в рулет. Помидоры и грибы нарежьте очень тонко, между ними поместите немного тертого сыра.
Рецепт со страницы recipes_by_emelyanenko.
Яичные рулетики с грибами и лавашем
Ингредиенты:
- яйца – 4 шт.;
- лаваш;
- шампиньоны – 2 шт.;
- помидор – 1 шт.;
- немного твердого тертого сыра;
- зеленый лук, петрушка, сливочное масло.
Как приготовить:
- В миску разбить яйца. Добавить соль и перец, хорошо взбить венчиком. Тонко нарезать грибы и помидор. Лук мелко нарезать.
- На разогретую сковороду отправить небольшой кусочек сливочного масла и, как только масло растопится, залить взбитые яйца. Сразу же в сковороду отправить грибы, томаты и сыр. Сверху посыпать зеленью, накрыть листом лаваша и немного придавить. Жарить одну минуту.
- Перевернуть и жарить с другой стороны, примерно две минуты. Свернуть в рулет.
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