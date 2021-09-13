Яичный рулет на завтрак – рецепты с грибами, творогом, зеленым луком и морковью

Для этих рулетов подойдет любая начинка. Главное, чтобы она не была слишком жидкой, чтобы хорошо держаться внутри. Рулеты хороши не только к завтраку, их можно брать с собой на работу или в школу