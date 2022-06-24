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Японские дынные булочки из аниме – сверху, как печенье, внутри пышные (фото)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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24 июня, 11:46
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Дынные, потому что многим напоминают нарезанный фрукт. Нужны два вида теста. Одно песочное, оно для корочки, другое дрожжевое – для мякиша
Рецепт японских дынных булочек из аниме
Рецепт японских дынных булочек из аниме

Культура хлеба и разной выпечки в Японии настолько развита сейчас, что сложно представить – каких-то неполных сто лет тому назад в этой стране практически ничего не выпекали.

В свое время все гонялись за рецептом экстравоздушного хлеба шокупана, его обязательно стоит испечь. А вот дынные булочки должны быть хорошо знакомы любителям аниме. В Японии они появились в 1930-ых и получили название мелонпан от английского melon.

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Особенности японской дынной булочки – это двойная структура. Внутри сдобный пышный мякиш, который покрывает хрустящее песочное тесто. Ну и характерные надрезы в виде решетки.

Рецепт со страницы tut_vkusno_i_sytno.

Японские дынные булочки

Японские дынные булочки
Японские дынные булочки / Фото: instagram.com/tut_vkusno_i_sytno/

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Ингредиенты на 6 шт.:

  • 200 г муки;
  • 20 г сахара;
  • щепотка соли;
  • 10 г свежих дрожжей или 4 г. сухих дрожжей;
  • 100 мл теплой воды;
  • 1 маленькое яйцо;
  • 20 г мягкого сливочного масла.

Для песочного теста:

  • по 40 г сахара, сливочного масла;
  • 1 большое яйцо;
  • 120 г муки;
  • 1,5 г разрыхлителя.

Как приготовить:

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  1. Все ингредиенты для песочного теста соединить, замесить тесто.
  2. Разделить на шесть частей, сформировать шарики Накрыть пленкой и убрать в холодильник на один час.
  3. Растворить свежие дрожжи в теплой воде.
  4. Смешать муку, сахар, соль, яйцо, растопленное сливочное масло и опару. Замесить гладкое тесто. Оставить для подъема на 30 минут.
  5. Разделить на 6 равных частей, сформировать шарики диаметром 6 см.
  6. Раскатать каждый шарик песочного теста между двумя листами пленки в кружок примерно 11 см. Накрыть каждый шарик из дрожжевого теста и обернуть.
  7. Посыпать сахаром по желанию.
  8. Сделать надрезы ножом. Накрыть пленкой и оставить на 30 минут.
  9. Выпекать в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусах 20-25 минут.

Рецепт японского чизкейка, похожего на облако, читайте в этом материале.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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