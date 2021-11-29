Яркие и несложные закуски на Новый год 2022 – самые новые рецепты

Закуски на Новый год 2022 должны быть особенными. Ведь именно с них начинается праздничная атмосфера и они, пожалуй, одно из главнейших украшений новогоднего стола.
Конечно, они должны быть максимально разнообразными и легкими одновременно.
Для рулетов со слабосоленой форелью от forelka58 нужны сливочный сыр и свежие огурцы. Закуска "Апельсин" от shedevru_ckylinarii очень красочная и готовится из плавленого сыра.
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"А-ля сельдь под шубой" по рецепту anastasiya.vukkert кладется на ломтики черного хлеба.
Закуска "А-ля сельдь под шубой"
Ингредиенты:
- черный хлеб;
- вареный картофель;
- селедка;
- зеленый лук;
- черный перец;
- зернистая горчица;
- вареные перепелиные яйца;
- вареная свекла.
Как приготовить:
- Подготовить небольшие прямоугольные ломтики черного хлеба. Для картофельного слоя вареный картофель и огурцы натереть на мелкой терке. Смешать в пропорции 2:1.
- Добавить мелко нарезанный зеленый лук, перец и горчицу. Перемешать и выложить на хлеб.
- Свеклу натереть на мелкой терке. Выложить на картофель. Добавить сверху перепелиные яйца, тонко нарезанные.
- Из селедки подготовить филе. Разрезать на кусочки, выложить на яйца и украсить зеленью.
Закуска "Апельсин"
Ингредиенты:
- 200 г плавленый сыр;
- 2 зубчика чеснока;
- 2 ч. л. майонез;
- 50-70 г оливки без косточек;
- паприка молотая.
Как приготовить:
- Плавленый сыр натереть на мелкой терке, добавить майонез и пропущенный через пресс чеснок. Перемешать массу. В чайную ложку сырной массы вложить оливку, сформировать шарик.
- Каждый шарик обвалять в молотой паприке.
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Рулеты из форели с огурцами и творожным сыром
Ингредиенты:
- 200 г слабосоленой форели или семги;
- 2 средних свежих огурца;
- творожный сыр.
Как приготовить:
- Один огурец нарезать тонкими длинными брусками, второй – кружочками.
- Рыбу тонко нарезать. Смазать сыром, выложить огурец. Свернуть рулетик.
- Нарезать кусочками толщиной 1-2 см.
- На огурцы выложить рулетики.