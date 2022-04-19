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Ярко-желтые яйца на Пасху – как правильно покрасить их куркумой

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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19 апреля, 10:02
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Обращайте внимание на кастрюлю, в который будете красить яйца, лучше, если она будет из нержавейки
Как легко покрасить яйца куркумой
Как легко покрасить яйца куркумой / Фото: Инстаграм

Цвета и оттенки пасхальных яиц зависят от наших предпочтений. Сейчас очень распространено их оформление в патриотических цветах, для них тоже нужна куркума.

Этот натуральный краситель придаст яйцам красивый желтый цвет, оттенки вы регулируйте сами.

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Чем больше куркумы будет в воде, тем желтее будут яйца. Насыщенным станет цвет, если подержать яйца после варки чуть дольше в воде, но тогда они могут плохо чиститься.

Чтобы получить мраморный окрас яиц, в воду с красителем нужно добавлять немного подсолнечного масла. Подробности читайте здесь.

Как покрасить яйца куркумой

Яркость цвета зависит от количества куркумы
Яркость цвета зависит от количества куркумы

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Для начала яйца нужно хорошо вымыть содой или с помощью щеточки.

Выложите их в кастрюлю и залейте водой. Она должна полностью покрыть яйца. Теперь яйца нужно достать.

Растворите куркуму в воде и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков.

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Добавьте в воду с куркумой по две столовых ложки уксуса и соли.

Поставьте кастрюлю на огонь. Когда вода закипит, уменьшите огонь и варите яйца 10 минут.

Теперь яйца нужно выложить в холодную воду, а когда остынут, протрите их салфеткой.

А подробней об этом способе окрашивания пасхальных яиц смотрите в видео.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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