Ярко-желтые яйца на Пасху – как правильно покрасить их куркумой

Обращайте внимание на кастрюлю, в который будете красить яйца, лучше, если она будет из нержавейки

Как легко покрасить яйца куркумой / Фото: Инстаграм

Цвета и оттенки пасхальных яиц зависят от наших предпочтений. Сейчас очень распространено их оформление в патриотических цветах, для них тоже нужна куркума.

Этот натуральный краситель придаст яйцам красивый желтый цвет, оттенки вы регулируйте сами.

Реклама

Чем больше куркумы будет в воде, тем желтее будут яйца. Насыщенным станет цвет, если подержать яйца после варки чуть дольше в воде, но тогда они могут плохо чиститься.

Чтобы получить мраморный окрас яиц, в воду с красителем нужно добавлять немного подсолнечного масла. Подробности читайте здесь.

Как покрасить яйца куркумой

Яркость цвета зависит от количества куркумы

Реклама

Для начала яйца нужно хорошо вымыть содой или с помощью щеточки.

Выложите их в кастрюлю и залейте водой. Она должна полностью покрыть яйца. Теперь яйца нужно достать.

Растворите куркуму в воде и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков.

Реклама

Добавьте в воду с куркумой по две столовых ложки уксуса и соли.

Поставьте кастрюлю на огонь. Когда вода закипит, уменьшите огонь и варите яйца 10 минут.

Теперь яйца нужно выложить в холодную воду, а когда остынут, протрите их салфеткой.

А подробней об этом способе окрашивания пасхальных яиц смотрите в видео.