Ярко-желтые яйца на Пасху – как правильно покрасить их куркумой

Цвета и оттенки пасхальных яиц зависят от наших предпочтений. Сейчас очень распространено их оформление в патриотических цветах, для них тоже нужна куркума.
Этот натуральный краситель придаст яйцам красивый желтый цвет, оттенки вы регулируйте сами.
Чем больше куркумы будет в воде, тем желтее будут яйца. Насыщенным станет цвет, если подержать яйца после варки чуть дольше в воде, но тогда они могут плохо чиститься.
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Чтобы получить мраморный окрас яиц, в воду с красителем нужно добавлять немного подсолнечного масла. Подробности читайте здесь.
Как покрасить яйца куркумой
Для начала яйца нужно хорошо вымыть содой или с помощью щеточки.
Выложите их в кастрюлю и залейте водой. Она должна полностью покрыть яйца. Теперь яйца нужно достать.
Растворите куркуму в воде и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков.
Добавьте в воду с куркумой по две столовых ложки уксуса и соли.
Поставьте кастрюлю на огонь. Когда вода закипит, уменьшите огонь и варите яйца 10 минут.
Теперь яйца нужно выложить в холодную воду, а когда остынут, протрите их салфеткой.
А подробней об этом способе окрашивания пасхальных яиц смотрите в видео.