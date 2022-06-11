Яворовский пирог с картофелем и гречкой – рецепт украинской кухни (видео)

Форма для пирога непринципиальна. Он может быть квадратным или круглым, открытым или закрытым. Подается к борщу, кислому молоку, грибной мочанке

Как приготовить яворовский пирог

Итак, гречка в украинской кухне использовалась очень активно. И не только она, обязательно попробуйте вареники на гречневой муке с творожной начинкой.

Для яворовского пирога, рецепту которого несколько сотен лет, нужна вареная крупа и картофельное пюре. К ним добавляется обжаренный лук.

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Чем больше будет пассерованного лука, тем сочнее будет начинка.

Не нужно утрамбовывать начинку слишком плотно, она должна как бы дышать. Так советует фудблогер Лілія Цвіт.

Яворовский пирог

Яворовский пирог / Фото: Лілія Цвіт

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Опара:

мука – 100 г;

сахар – 1 ст. л.;

дрожжи сухие – 1 ч. л., прессованные – 10 г;

вода – 200 мл.

растительное масло – 2 ст. л.;

соль – 1 ч. л.;

мука – 300 г.

Для начинки:

картофель – 6-8 шт.;

гречка сырая – 0,5 ст.;

лук – 1 шт.;

соль, перец.

Как приготовить:

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Муку (100 г) соединить с солью, дрожжами. Добавить теплую воду. Прессованные дрожжи нужно развести в воде, потом добавлять муку. Накрыть и оставить на 30 минут. Добавить соль и остальную муку. Замесить нежное тесто, оно будет слегка липнуть к рукам. Накрыть и оставить в тепле на один час. Картофельное пюре соединить с вареной гречкой, добавить обжаренный лук и специи по вкусу. Перемешать. Тесто обмять, разделить на две разные части и раскатать на припыленной поверхности. Большую часть выложить в застеленную форму, формируя борта. Выложить начинку. Накрыть второй частью, скрепляя края. Сделать проколы вилкой по периметру. Накрыть и оставить в тепле на 15-20 минут. Смазать желтком и выпекать в разогретой до 175 градусов духовке 45 минут.

Детали формовки пирога смотрите в видео от автора рецепта.

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