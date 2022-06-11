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Яворовский пирог с картофелем и гречкой – рецепт украинской кухни (видео)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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11 июня, 13:24
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Форма для пирога непринципиальна. Он может быть квадратным или круглым, открытым или закрытым. Подается к борщу, кислому молоку, грибной мочанке
Как приготовить яворовский пирог
Как приготовить яворовский пирог

Итак, гречка в украинской кухне использовалась очень активно. И не только она, обязательно попробуйте вареники на гречневой муке с творожной начинкой.

Для яворовского пирога, рецепту которого несколько сотен лет, нужна вареная крупа и картофельное пюре. К ним добавляется обжаренный лук.

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Чем больше будет пассерованного лука, тем сочнее будет начинка.

Не нужно утрамбовывать начинку слишком плотно, она должна как бы дышать. Так советует фудблогер Лілія Цвіт.

Яворовский пирог

Яворовский пирог
Яворовский пирог / Фото: Лілія Цвіт

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Опара:

  • мука – 100 г;
  • сахар – 1 ст. л.;
  • дрожжи сухие – 1 ч. л., прессованные – 10 г;
  • вода – 200 мл.
  • растительное масло – 2 ст. л.;
  • соль – 1 ч. л.;
  • мука – 300 г.

Для начинки:

  • картофель – 6-8 шт.;
  • гречка сырая – 0,5 ст.;
  • лук – 1 шт.;
  • соль, перец.

Как приготовить:

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  1. Муку (100 г) соединить с солью, дрожжами. Добавить теплую воду. Прессованные дрожжи нужно развести в воде, потом добавлять муку.
  2. Накрыть и оставить на 30 минут.
  3. Добавить соль и остальную муку. Замесить нежное тесто, оно будет слегка липнуть к рукам. Накрыть и оставить в тепле на один час.
  4. Картофельное пюре соединить с вареной гречкой, добавить обжаренный лук и специи по вкусу. Перемешать.
  5. Тесто обмять, разделить на две разные части и раскатать на припыленной поверхности.
  6. Большую часть выложить в застеленную форму, формируя борта. Выложить начинку. Накрыть второй частью, скрепляя края. Сделать проколы вилкой по периметру. Накрыть и оставить в тепле на 15-20 минут.
  7. Смазать желтком и выпекать в разогретой до 175 градусов духовке 45 минут.

Детали формовки пирога смотрите в видео от автора рецепта.

Здесь найдете рецепт капустняка со свежей капустой.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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