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Яйца кокот с шампиньонами – простой рецепт фрацузкого завтрака

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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15 апреля, 07:03
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Этот завтрак можно приготовить в большой форме для запекания, но симпатичней, если вы разделите его по формочкам
Яйца кокот с грибами - рецепт на завтрак
Яйца кокот с грибами - рецепт на завтрак / Фото: lacerisesurlemaillot.fr

Такой способ приготовления яиц пришел к нам из Франции. Кокот – скромная, судя по количеству ингредиентов, яичница. Это если сравнивать с итальянской многослойной фриттатой.

Интересно, что в рецепте от Foodies.academyгрибы обжариваются в сливках с добавлением красного вина. Конечно, алкоголь в процессе испарится.

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Но если вы не готовы к его присутствию даже в таком виде, используйте только сливки.

Яйца кокот с грибами

Яйца кокот с грибами
Яйца кокот с грибами / Фото: instagram.com/foodies.academy/

Ингредиенты:

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  • яйца – 8 шт.;
  • шампиньоны – 250 г;
  • лук – 1-2 шт.;
  • вино красное сухое – 100 мл (по желанию);
  • сливки 33% – 200 мл;
  • масло оливковое – 20 мл;
  • мускатный орех молотый – щепотка;
  • перец, соль – по вкусу.

Рецепт яичницы песто, которая совершила маленькую революцию в TikTok читайте здесь.

Как приготовить:

  1. Разогреть духовку до 150 градусов. Очистить и нарезать лук. Очистить грибы и мелко нарезать.
  2. На сковороде обжарить лук и грибы на оливковом масле, посолить и добавить травы и мускатный орех. Налить красное вино (если используете) и размешать.
  3. Добавить сливки и загустить на медленном огне до кремообразной консистенции.
  4. Разложить грибы по формам, в каждую вбить по два яйца. Запекать на водяной бане 10 минут.
  5. При подаче добавьте немного черного перца.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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