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Яйца, запеченные с цукини – рецепт простого и красивого завтрака

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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21 июня, 07:10
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Яйца можно слегка взбить вилкой или залить остальные ингредиенты. Если есть немного сыра, натрите и добавьте к яичной массе
Яйца, запеченные с цукини на завтрак
Яйца, запеченные с цукини на завтрак

Яйца бывают "разбитыми", так их готовят в Испании, или запеченными, как для этого завтрака.

Запеченные – это значит, что они соединятся с другими ингредиентами и будут готовиться в духовке не дольше 20 минут.

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Для красивого желтка на верхушке их нужно разбить сверху цукини. Для однородной текстуры взбейте яйца со специями. Вместо цукини могут быть кабачки, помидоры и другие овощи.

Рецепт со страницы tvoykulinar.

Яйца, запеченные с цукини

Яйца, запеченные с цукини
Яйца, запеченные с цукини

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Ингредиенты:

  • 4 яйца;
  • 80 г цуккини;
  • половина помидора;
  • 40 г сыра;
  • базилик, соль и перец;
  • сливочное масло для смазывания.

Как приготовить:

  1. Яйца разбить в миску, добавить тертые кабачки, тертый сыр, базилик. Хорошо перемешать. Приправить солью.
  2. Переложить в форму, смазанную маслом. Добавить помидоры, приправить перцем.
  3. Запекать при температуре 180 градусов в течение 20 минут.

Рецепты трех красивых тостов в яйце собраны в этом материале.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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