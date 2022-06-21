Яйца, запеченные с цукини – рецепт простого и красивого завтрака

Яйца бывают "разбитыми", так их готовят в Испании, или запеченными, как для этого завтрака.
Запеченные – это значит, что они соединятся с другими ингредиентами и будут готовиться в духовке не дольше 20 минут.
Для красивого желтка на верхушке их нужно разбить сверху цукини. Для однородной текстуры взбейте яйца со специями. Вместо цукини могут быть кабачки, помидоры и другие овощи.
Рецепт со страницы tvoykulinar.
Яйца, запеченные с цукини
Ингредиенты:
- 4 яйца;
- 80 г цуккини;
- половина помидора;
- 40 г сыра;
- базилик, соль и перец;
- сливочное масло для смазывания.
Как приготовить:
- Яйца разбить в миску, добавить тертые кабачки, тертый сыр, базилик. Хорошо перемешать. Приправить солью.
- Переложить в форму, смазанную маслом. Добавить помидоры, приправить перцем.
- Запекать при температуре 180 градусов в течение 20 минут.
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