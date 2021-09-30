Яйца по-турецки под йогуртовым соусом и салат с грушей и горгонзолой – идеи для сытного утра

Для первой позиции нужно отварить яйца пашот, двух будет достаточно. Ведь помимо йогуртовой заправки, к яйцам добавляется ароматное сливочное масло. Грушу для салата тоже нужно слегка обжарить в сливочном масле

Яйца по-турецки и салат с грушей и горгондзолой / Фото: Коллаж: Сегодня

Яйца по-турецки – это очень сытно. Вам нужно правильно сварить яйцо пашот, затем окунуть его в йогуртовый соус, а сверху полить ароматным топленым маслом со специями. То есть всего лишь два яйца – и полноценный завтрак готов. Подавать рекомендуется со слегка поджаренным хлебом.

Груши для салата нужно обжарить на сливочном масле, а для заправки понадобится немного апельсинового сока.

Яйца по-турецки

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Яйца по-турецки / Фото: instagram.com/nellybee3001/

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.;

уксус – 1 ч. л.;

соль, перец.

Для йогуртового соуса:

греческий йогурт – 200 мл;

чеснок – 1 зуб.;

свежая мята – 3 листика;

соль, перец – по вкусу.

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Для масла:

сливочное масло – 30 г;

оливковое масло – 1 ст. л.;

хлопья красной паприки – 1 ч. л.;

перец чили – по вкусу.

Как приготовить:

Чеснок пропустить через пресс, мяту нарезать. Смешать йогурт, чеснок и зелень, приправить по вкусу. Сварить яйца пашот. Выложить на бумажное полотенце. В сотейнике растопить сливочное масло, добавить оливковое масло и хлопья паприки. Прогреть на медленном огне несколько минут, масло должно окраситься. Выложить йогурт в миску, сверху – яйца пашот. Полить все маслом, добавить соль, украсить зеленью.

Салат с жаренной грушей и горгонзолой

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Салат с жаренной грушей и горгондзолой / Фото: instagram.com/receptrozovogo/

Ингредиенты:

груша – 1 шт.;

сливочное масло – 1 ч. л.;

горгонзола – 70 г;

руккола;

грецкие орехи.

Для соуса:

оливковое масло – 3 ст. л.;

сок апельсина – 2 капли;

мед – 1 ч. л.;

соль, перец.

Как приготовить:

Грушу порезать на дольки, обжарить на сливочном масле. На этой сковороде слегка обжарить орехи. На рукколу выложить грушу и орехи, сверху – орехи. Для заправки соединить все ингредиенты и заправить салат.

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