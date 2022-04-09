Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ⚡ Обстрел вокзала в Краматорске 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

Без выпечки

Жарим до корочки

Ужин за 15 минут

Вкус детства

Чем заменить сливки

На кислом молоке
СЕГОДНЯ Еда

Зачем замораживать кефир и как его потом использовать

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 апреля, 16:09
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Для заморозки подойдет кефир любой жирности и в любой упаковке. Замораживайте его прямо в ней
Где использовать замороженный кефир
Где использовать замороженный кефир / Фото: www.vizslapets.com

Обычно мы используем кефир в естественном для него виде, как правило, это самая разная выпечка от быстрых пирогов до блинов и оладий.

Как выяснилось, кефир можно заморозить и потом максимально просто и быстро получить ряд продуктов, которые обычно стоят недешево.

Реклама

Предлагаем несколько вкусных способов использования кефира.

Как заморозить кефир

Как заморозить кефир
Как заморозить кефир / Фото: foodsguy.com

Это очень просто. В какой бы упаковке вы его не купили, хорошо протрите ее и положите в морозильную камеру на ночь.

Реклама

Утром замороженный кефир нужно извлечь из упаковки и положить в дуршлаг на несколько слоев марли.

Это нужно для того, чтобы собрать сыворотку. Ее, кстати, тоже можно использовать в выпечке.

Итак, когда замороженный кефир полностью растает, его характерная кислинка уйдет вместе с сывороткой.

Реклама

И вот перед нами приятная по текстуре масса.

В домашних условиях можно быстро сделать моцареллу. Подробности – здесь.

Как использовать массу из замороженного кефира

Тосты с томатами и сыром
Тосты с томатами и сыром / Фото: Depositphotos

Во-первых, мы получили отличную основу для сливочного сыра.

Теперь ее можно солить и перчить по вкусу, добавить измельченные огурец, зелень, намазать на хлеб и есть.

Еще этим сыром можно заправлять салаты. К сыру добавьте немного оливкового масла, горчицы, соль и перец. Теперь хорошо перемешайте и добавьте к любому салату.

Такой сыр, который очень похож по вкусу на сыр Филадельфия, используйте для чизкейков, украшения для кексов и сладких булок.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Секреты свежести
Как хранить цветную капусту?
Узнать
Будете печь паски в этом году?
Узнать рецепт
Рецепт по гороскопу
Что приготовить для Весов
Узнать блюдо
Кулинарная скорая помощь
Спасаем пересоленное
Как исправить
Контроль качества
Проверить разрыхлитель теста
Узнать
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Лайфхак недели
Домашние чипсы
Хакнуть
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять