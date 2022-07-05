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Заготовка помидоров на зиму – 4 способа заморозки (фото)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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5 июля, 10:44
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Для этого нужны твердые помидоры любого сорта. Черри советуют заморозить целыми или разрезать пополам
Как вкусно заморозить помидоры на зиму
Как вкусно заморозить помидоры на зиму / Фото: Коллаж: Сегодня, pexels.com, gardenerspath.com

Как бы мы не заготавливали помидоры, в банках с минимальным количеством соли или замораживали, они будут кстати всегда.

Замороженные кольцами помидоры используют для пиццы и запеканок, нарезанные дольками или пополам – в салатах.

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Правда, не стоит ожидать, что в салатах, размороженными, они сохранят текстуру. Скорее, будут гораздо мягче, чем обычно.

Способы заморозки помидоров и пасты нашли на странице moja_kulinarnaja_kniga.

Как вкусно заморозить помидоры на зиму

Вкусными получаются замороженные помидоры, нарезанные мелким кубиком
Вкусными получаются замороженные помидоры, нарезанные мелким кубиком

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Первый способ. Помидоры ошпарить, снять кожицу. Теперь их нужно мелко нарезать, аккуратно выложить брусочком и завернуть в пищевую пленку.

Такие заготовки самые удобные для приготовления самых разных блюд.

Второй способ. Он для черри. Помойте их и разложите на ровную поверхность на расстоянии друг от друга. Когда они заморозятся, можно переложить в контейнер.

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Черри замораживаются целыми
Черри замораживаются целыми / Фото: instagram.com/moja_kulinarnaja_kniga/

Подойдут для овощных запеканок, можно разрезать пополам, разморозить и использовать в салатах.

Здесь найдете три интересных способа заготовок из зелени.

Третий способ. Помидоры нужно перетереть на терке. Шкурка не нужна. Заморозьте сок с мякотью любыми удобными порциями.

Замороженная мякоть помидоров подойдет для первых блюд
Замороженная мякоть помидоров подойдет для первых блюд / Фото: instagram.com/moja_kulinarnaja_kniga/

Это могут быть пакеты или формочки для льда. Несколько таких "таблеток" можно добавить в поджарку для борща, харчо или в соусы.

Четвертый способ. Это заморозка томатной пасты. Помидоры нужно перекрутить, предварительно сняв кожицу. Специи и зелень добавляются по вкусу.

Для замороженной томатной пасты у помидоров надо снять кожицу
Для замороженной томатной пасты у помидоров надо снять кожицу / Фото: instagram.com/moja_kulinarnaja_kniga/

Такую заготовку тоже можно заморозить в формочках для льда. Подойдет для борща и солянки, для соусов к макаронам и рису.

Рецепт интересной консервации из кабачков "Кровавая Мери" ми публиковали в этом материале.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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