Заготовки из смородины на зиму – простые рецепты варенья, желе и компота (фото)

Будет использоваться и красная, и черная смородина. В компот можно брать разную ягоду. Смородина кисловатая, поэтому сахара нужно чуть больше, чем в другие заготовки

Рецепты заготовок из смородины на зиму / Фото: Depositphotos

Варенье из смородины, может, и не такое популярное, как клубничное, но вкусное точно. То есть пару баночек и компот, в том числе на зиму, не помешают. Тем более цена этой ягоды не слишком высокая.

Автор быстрого варенья из черной смородины – Богдан Волинський – предлагает сделать одну порцию, чтобы понять, подходит ли вам такое количество сахара.

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Желе из красной смородины – редакционный рецепт, ягоды и сахара берется в пропорции 1:1.

В компот из смородины от zakatki_zakrutki можно брать ягоду одного сорта, а можно сделать ассорти.

Компот из смородины

Компот из смородины

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Ингредиенты на 3-х литровую банку:

красная смородина – ⅓ банки;

сахар – 1 стакан;

вода – 1,8 л.

Как приготовить:

Ягоды перебрать, промыть, уложить в чистую банку. В эмалированную кастрюлю налить воду, засыпать сахар, довести до кипения и кипятить до полного растворения сахара. Залить сироп в банку со смородиной. Банку закатать, перевернуть вверх дном и укутать одеялом на 12 часов.

Компоты из черешни можно пить сейчас, а можно заготовить на зиму. Как это сделать – читайте здесь.

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Быстрое варенье из черной смородины

Быстрое варенье из черной смородины на зиму / Фото: Depositphotos

Ингредиенты на одну порцию:

1 стакан воды;

8 стаканов сахара;

6 стаканов смородины.

Как приготовить:

Вылить воду в кастрюлю, добавить половину сахара (4 стакана), поставить на огонь и довести до кипения. Весь сахар должен раствориться. Высыпать смородину, довести до кипения и варить 12 минут. Добавить сахар (4 стакана), довести до кипения и варить 5 минут. Горячее варенье разлить в банки, дать остыть, накрыть крышкой и хранить в прохладном месте.

В Англии из черной смородины готовят напиток кордиал, его рецепт здесь.

Желе из красной смородины на зиму

Желе из красной смородины / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

ягода – 500 г;

сахар – около 500 г.

Как приготовить:

Ягоды промыть, перебрать, хорошо просушить. Добавить сахар и тщательно перемешать. Оставить на 10-15 минут. Когда появится сок, еще раз перемешать и поставить кастрюлю на максимальный огонь. Довести до кипения и появления пены. Пену убрать, варить 5 минут, снять с огня. Горячую смородину протереть через сито. Протертое желе еще раз прогреть и перелить в стерилизованные банки.

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