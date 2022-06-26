Заготовки на зиму – рецепт кабачков "Кровавая Мери" (видео)

В мире консервации существует масса интересных способов заготовить на зиму фрукты, овощи и зелень. Постарайтесь не пропустить рецепт пасты из укропа и засоленной зелени.
Консервированные кабачки – одна из любимых заготовок. Их можно подавать к кашами и мясу или есть с хлебом. Галя Курпікова предлагает отварить их в пюре из свежих помидоров. Варить их нужно буквально 25 минут, чтобы овощи не размякли и держали форму.
Кабачки "Кровавая Мери"
Ракетный удар по Киеву
Ингредиенты на 1,5 кг:
- кабачки;
- помидоры – 700 г;
- чеснок – 1 головка;
- соль – 1,5 ст. л.;
- сахар – 4 ст. л.;
- масло растительное – 100 мл;
- перец – по вкусу;
- уксус 9% – 3 ст. л.
Как приготовить:
- Помидоры нарезать, измельчить в блендере. Перелить в кастрюлю, добавить соль, сахар, растительное масло, пропущенный через пресс чеснок.
- Довести соус до кипения и добавить нарезанные кабачки. Варить под крышкой на минимальном огне 20-25 минут.
- Добавить уксус и дать покипеть несколько минут.
- Разложить по стерилизованным банками. Перевернуть вниз крышкой, укрыть полотенцем и оставить на сутки.
Какими получаются кабачки – смотрите в ролике от автора рецепта.
Как сделать помидоры в собственном соку с минимальным количеством соли – узнаете здесь.