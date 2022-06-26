Заготовки на зиму – рецепт кабачков "Кровавая Мери" (видео)

Кабачки можно нарезать кружочками или брусками. В этом рецепте используются свежие помидоры. Острый перец и возможные другие специи добавляйте по вкусу

Рецепт кабачков "Кровавая Мери" на зиму / Фото: Depositphotos

В мире консервации существует масса интересных способов заготовить на зиму фрукты, овощи и зелень. Постарайтесь не пропустить рецепт пасты из укропа и засоленной зелени.

Консервированные кабачки – одна из любимых заготовок. Их можно подавать к кашами и мясу или есть с хлебом. Галя Курпікова предлагает отварить их в пюре из свежих помидоров. Варить их нужно буквально 25 минут, чтобы овощи не размякли и держали форму.

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Кабачки "Кровавая Мери"

Кабачки "Кровавая Мери"

Ингредиенты на 1,5 кг:

кабачки;

помидоры – 700 г;

чеснок – 1 головка;

соль – 1,5 ст. л.;

сахар – 4 ст. л.;

масло растительное – 100 мл;

перец – по вкусу;

уксус 9% – 3 ст. л.

Как приготовить:

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Помидоры нарезать, измельчить в блендере. Перелить в кастрюлю, добавить соль, сахар, растительное масло, пропущенный через пресс чеснок. Довести соус до кипения и добавить нарезанные кабачки. Варить под крышкой на минимальном огне 20-25 минут. Добавить уксус и дать покипеть несколько минут. Разложить по стерилизованным банками. Перевернуть вниз крышкой, укрыть полотенцем и оставить на сутки.

Какими получаются кабачки – смотрите в ролике от автора рецепта.

Как сделать помидоры в собственном соку с минимальным количеством соли – узнаете здесь.