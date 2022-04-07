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Закарпатская медовая паска – старинный рецепт украинской кухни

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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7 апреля, 13:30
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В тесто будет вмешиваться 50 граммов жидкого меда. Сухофрукты и возможные другие добавки берите по своему вкусу
Закарпатская паска
Закарпатская паска / Фото: pexels.com

Пасха в 2022 году выпала на 24 апреля. Но уже пора собирать самые интересные рецепты праздничных пасок.

Предлагаем вам попробовать старинный рецепт закарпатской кухни – паску с медом.

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В тесто добавляется столовая ложка водки, так выпечка будет долго сохранять мягкость и не зачерствеет.

Украсить паски можно по своему вкусу, но правильно это делать разными узорами из теста.

Фублогер Лілія Цвіт советует тщательно прятать сухофрукты и изюм в тесто, чтобы они не пригорели во время выпекания.

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Закарпатская паска с медом

Закарпатская паска с медом
Закарпатская паска с медом / Фото: Лілія Цвіт

Ингредиенты для опары:

  • молоко – 1 л;
  • дрожжи – 100 г;
  • сахар – 2 ст. л. (от общего количества);
  • мука – 10 ст. л. (от общего количества).

Для сдобы:

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  • яйца – 5 шт.;
  • масло 82% – 300 г;
  • соль – 1 ч. л.;
  • сахар – 300 г;
  • ванильный сахар – 2 п. по 16 г;
  • мед – 50 г;
  • водка – 1 ст. л.;
  • мука – 1 кг 900 г (+ – 100 г);
  • масло растительное – 100 мл;
  • сухофрукты – 500 г.

Как сделать универсальное дрожжевое тесто за 10 минут узнаете здесь.

Как приготовить:

  1. В теплое молоко добавить дрожжи. Добавить сахар и хорошо перемешать.
  2. Добавить муку и замесить редкое тесто. Накрыть пленкой и оставить в теплом месте на 40 минут.
  3. Отдельно соединить сахар, яйца, ванильный сахар, соль. Добавить топленое масло и жидкий мед. Перемешать миксером до однородности.
  4. Соединить опару со смесью, перемешать. Добавить водку.
  5. Просеянную муку добавить в три этапа. Замесить тесто. Вымесить руками 15-20 минут.
  6. Во время замешивания добавить растительное масло. Тесто должно получится не густым, но не рваться.
  7. Тесто разложить на две части, смазать растительным маслом, накрыть пленкой. Оставить в теплом месте на один час.
  8. Перемешать тесто руками. Добавить сухофрукты. Накрыть тесто пленкой и оставить на 1,5 часа.
  9. Еще раз обмять тесто и разложить по формам, смазанными растительным маслом руками.
  10. Смазать верхушки желтком, разбавленным в воде. Желток должен немного подсохнуть.
  11. Разогреть духовку до 170 градусов. Маленькие паски выпекать 40 минут, большие – около одного часа.

Подробней об этой паске смотрите в видео от автора рецепта.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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