Закарпатская медовая паска – старинный рецепт украинской кухни

В тесто будет вмешиваться 50 граммов жидкого меда. Сухофрукты и возможные другие добавки берите по своему вкусу

Закарпатская паска / Фото: pexels.com

Пасха в 2022 году выпала на 24 апреля. Но уже пора собирать самые интересные рецепты праздничных пасок.

Предлагаем вам попробовать старинный рецепт закарпатской кухни – паску с медом.

Реклама

В тесто добавляется столовая ложка водки, так выпечка будет долго сохранять мягкость и не зачерствеет.

Украсить паски можно по своему вкусу, но правильно это делать разными узорами из теста.

Фублогер Лілія Цвіт советует тщательно прятать сухофрукты и изюм в тесто, чтобы они не пригорели во время выпекания.

Реклама

Закарпатская паска с медом

Закарпатская паска с медом / Фото: Лілія Цвіт

Ингредиенты для опары:

молоко – 1 л;

дрожжи – 100 г;

сахар – 2 ст. л. (от общего количества);

мука – 10 ст. л. (от общего количества).

Для сдобы:

Реклама

яйца – 5 шт.;

масло 82% – 300 г;

соль – 1 ч. л.;

сахар – 300 г;

ванильный сахар – 2 п. по 16 г;

мед – 50 г;

водка – 1 ст. л.;

мука – 1 кг 900 г (+ – 100 г);

масло растительное – 100 мл;

сухофрукты – 500 г.

Как сделать универсальное дрожжевое тесто за 10 минут узнаете здесь.

Как приготовить:

В теплое молоко добавить дрожжи. Добавить сахар и хорошо перемешать. Добавить муку и замесить редкое тесто. Накрыть пленкой и оставить в теплом месте на 40 минут. Отдельно соединить сахар, яйца, ванильный сахар, соль. Добавить топленое масло и жидкий мед. Перемешать миксером до однородности. Соединить опару со смесью, перемешать. Добавить водку. Просеянную муку добавить в три этапа. Замесить тесто. Вымесить руками 15-20 минут. Во время замешивания добавить растительное масло. Тесто должно получится не густым, но не рваться. Тесто разложить на две части, смазать растительным маслом, накрыть пленкой. Оставить в теплом месте на один час. Перемешать тесто руками. Добавить сухофрукты. Накрыть тесто пленкой и оставить на 1,5 часа. Еще раз обмять тесто и разложить по формам, смазанными растительным маслом руками. Смазать верхушки желтком, разбавленным в воде. Желток должен немного подсохнуть. Разогреть духовку до 170 градусов. Маленькие паски выпекать 40 минут, большие – около одного часа.

Подробней об этой паске смотрите в видео от автора рецепта.