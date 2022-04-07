Закарпатская медовая паска – старинный рецепт украинской кухни

Пасха в 2022 году выпала на 24 апреля. Но уже пора собирать самые интересные рецепты праздничных пасок.
Предлагаем вам попробовать старинный рецепт закарпатской кухни – паску с медом.
В тесто добавляется столовая ложка водки, так выпечка будет долго сохранять мягкость и не зачерствеет.
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Украсить паски можно по своему вкусу, но правильно это делать разными узорами из теста.
Фублогер Лілія Цвіт советует тщательно прятать сухофрукты и изюм в тесто, чтобы они не пригорели во время выпекания.
Закарпатская паска с медом
Ингредиенты для опары:
- молоко – 1 л;
- дрожжи – 100 г;
- сахар – 2 ст. л. (от общего количества);
- мука – 10 ст. л. (от общего количества).
Для сдобы:
- яйца – 5 шт.;
- масло 82% – 300 г;
- соль – 1 ч. л.;
- сахар – 300 г;
- ванильный сахар – 2 п. по 16 г;
- мед – 50 г;
- водка – 1 ст. л.;
- мука – 1 кг 900 г (+ – 100 г);
- масло растительное – 100 мл;
- сухофрукты – 500 г.
Как сделать универсальное дрожжевое тесто за 10 минут узнаете здесь.
Как приготовить:
- В теплое молоко добавить дрожжи. Добавить сахар и хорошо перемешать.
- Добавить муку и замесить редкое тесто. Накрыть пленкой и оставить в теплом месте на 40 минут.
- Отдельно соединить сахар, яйца, ванильный сахар, соль. Добавить топленое масло и жидкий мед. Перемешать миксером до однородности.
- Соединить опару со смесью, перемешать. Добавить водку.
- Просеянную муку добавить в три этапа. Замесить тесто. Вымесить руками 15-20 минут.
- Во время замешивания добавить растительное масло. Тесто должно получится не густым, но не рваться.
- Тесто разложить на две части, смазать растительным маслом, накрыть пленкой. Оставить в теплом месте на один час.
- Перемешать тесто руками. Добавить сухофрукты. Накрыть тесто пленкой и оставить на 1,5 часа.
- Еще раз обмять тесто и разложить по формам, смазанными растительным маслом руками.
- Смазать верхушки желтком, разбавленным в воде. Желток должен немного подсохнуть.
- Разогреть духовку до 170 градусов. Маленькие паски выпекать 40 минут, большие – около одного часа.
Подробней об этой паске смотрите в видео от автора рецепта.