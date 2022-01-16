Закарпатская ратота – как приготовить сытный завтрак с брынзой и яйцами

Это тот случай, когда вы уже приготовили и попробовали кремзлики и хотите продолжать активное знакомство с закарпатской кухней. Она этого заслуживает.
Назвать ратоту омлетом и правильно, и нет. Это, скорее, второй завтрак или даже обед. Ведь здесь и свиная домашняя колбаса с брынзой, и мука, если нужно получить более плотную текстуру.
Рецепт со страницы delissimo.livejournal.com.
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Закарпатская ратота
Ингредиенты:
- Яйца – 3 шт.
- Сметана – 2 ст. л.
- Брынза – 50 г
- Пикница или любая домашняя колбаса
- Соль, перец, паприка
И еще одно интересное украинское блюдо – шпундру – советуем приготовить. Для нее нужна свекла и мясо.
Как приготовить:
- Колбасу нарезать кружочками и обжарить.
- Яйца взбить со сметаной и брынзой. Посолить, поперчить и добавить паприку.
- Вылить к колбасе и жарить до готовности.