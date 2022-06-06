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Закуска "Мозги ткача" из Франции – очень вкусная с хлебом или вареным картофелем

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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6 июня, 17:42
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Нужен сливочный сыр или в крайнем случае пропущенный через сито творог. Можно добавить немного йогурта, чтобы была более жидкая консистенция
Как приготовить французскую закуску "Мозги ткача"
Как приготовить французскую закуску "Мозги ткача"

Если известную говядину по-бургундски во Францию завезли из Бельгии, то "Мозги ткача" – это абсолютно местная закуска, придуманная лионскими ткачами шелка.

Как утверждается, впервые эта нежная субстанция со сливочным вкусом была упомянута в конце 19-го века.

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А в меню ресторанов "Мозги" попали в 1934 году. Они представляют собой симбиоз из закваски и молока, называется fromage blanc и очень нежный.

В рецепте от nathaliseverova используется сливочный сыр, при наличии натурального йогурта можно добавить и его.

Лионские ткачи ели закуску с хлебом, вареной или жареной картошкой, можно попробовать со свежими овощами или ветчиной.

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Закуска "Мозги ткача"

Закуска "Мозги ткача"
Закуска "Мозги ткача"

Ингредиенты:

  • 240 г мягкого сливочного сыра;
  • 1 небольшой лук-шалот;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 1 шт. зеленого лука;
  • 1 веточка петрушки;
  • 1 веточка эстрагона (опционно);
  • 1 ч. л винного уксуса;
  • 1 ст. л оливкового масла;
  • соль, перец.

Как приготовить:

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  1. Шалот, зеленую часть лука и листья петрушки мелко нарезать.
  2. Чеснок пропустить через пресс, отжать сок.
  3. К сыру добавить винный уксус, перемешать. Добавить оливковое масло, соль, перец, шалот, зелень, чесночный сок.
  4. Хорошо перемешать и убрать в холодильник на 2 часа.

Все детали соуса бешамель от французского шеф-повара узнаете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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