Закуска "Мозги ткача" из Франции – очень вкусная с хлебом или вареным картофелем

Если известную говядину по-бургундски во Францию завезли из Бельгии, то "Мозги ткача" – это абсолютно местная закуска, придуманная лионскими ткачами шелка.
Как утверждается, впервые эта нежная субстанция со сливочным вкусом была упомянута в конце 19-го века.
А в меню ресторанов "Мозги" попали в 1934 году. Они представляют собой симбиоз из закваски и молока, называется fromage blanc и очень нежный.
В рецепте от nathaliseverova используется сливочный сыр, при наличии натурального йогурта можно добавить и его.
Лионские ткачи ели закуску с хлебом, вареной или жареной картошкой, можно попробовать со свежими овощами или ветчиной.
Закуска "Мозги ткача"
Ингредиенты:
- 240 г мягкого сливочного сыра;
- 1 небольшой лук-шалот;
- 1 зубчик чеснока;
- 1 шт. зеленого лука;
- 1 веточка петрушки;
- 1 веточка эстрагона (опционно);
- 1 ч. л винного уксуса;
- 1 ст. л оливкового масла;
- соль, перец.
Как приготовить:
- Шалот, зеленую часть лука и листья петрушки мелко нарезать.
- Чеснок пропустить через пресс, отжать сок.
- К сыру добавить винный уксус, перемешать. Добавить оливковое масло, соль, перец, шалот, зелень, чесночный сок.
- Хорошо перемешать и убрать в холодильник на 2 часа.
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