Закуска "Мозги ткача" из Франции – очень вкусная с хлебом или вареным картофелем

Нужен сливочный сыр или в крайнем случае пропущенный через сито творог. Можно добавить немного йогурта, чтобы была более жидкая консистенция

Как приготовить французскую закуску "Мозги ткача"

Если известную говядину по-бургундски во Францию завезли из Бельгии, то "Мозги ткача" – это абсолютно местная закуска, придуманная лионскими ткачами шелка.

Как утверждается, впервые эта нежная субстанция со сливочным вкусом была упомянута в конце 19-го века.

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А в меню ресторанов "Мозги" попали в 1934 году. Они представляют собой симбиоз из закваски и молока, называется fromage blanc и очень нежный.

В рецепте от nathaliseverova используется сливочный сыр, при наличии натурального йогурта можно добавить и его.

Лионские ткачи ели закуску с хлебом, вареной или жареной картошкой, можно попробовать со свежими овощами или ветчиной.

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Закуска "Мозги ткача"

Закуска "Мозги ткача"

Ингредиенты:

240 г мягкого сливочного сыра;

1 небольшой лук-шалот;

1 зубчик чеснока;

1 шт. зеленого лука;

1 веточка петрушки;

1 веточка эстрагона (опционно);

1 ч. л винного уксуса;

1 ст. л оливкового масла;

соль, перец.

Как приготовить:

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Шалот, зеленую часть лука и листья петрушки мелко нарезать. Чеснок пропустить через пресс, отжать сок. К сыру добавить винный уксус, перемешать. Добавить оливковое масло, соль, перец, шалот, зелень, чесночный сок. Хорошо перемешать и убрать в холодильник на 2 часа.

Все детали соуса бешамель от французского шеф-повара узнаете здесь.