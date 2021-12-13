Закуска "Мухоморы" на Новый год: ножки из сыра и яиц, шляпки – помидоры черри

Кроме этих продуктов нужны свежие огурцы. На них будут стоять "мухоморы". Сыр и яйца соединятся с помощью домашнего майонеза или густой сметаны

Закуска "Мухоморы" на Новый год-2022 / Фото: Готовим с ЛЮБОВЬЮ

Некоторые могут сказать, что эти "Мухоморы" состоят из очень простых ингредиентов. Мол, не совсем празднично. Ведь на Новый год хочется каких-то особенных закусок.

Но вместе с тем, спорить, что это невкусно, – неправильно. Нужен хороший твердый сыр и вареные яйца. Именно они будут формировать ножки "мухоморов".

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Стоять закуска будет на колечке из огурца. И не забудьте украсить майонезом или сметаной характерными точками шляпки из помидоров черри.

Рецепт взят у канала Готовим с ЛЮБОВЬЮ.

Закуска "Мухоморы"

Ингредиенты:

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150 г твердого сыра;

3 вареных яйца;

1 зубок чеснока;

2 ст. л. майонеза;

2 огурца;

12 помидоров черри;

соль, перец, листья салата.

Как приготовить: