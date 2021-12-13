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Закуска "Мухоморы" на Новый год: ножки из сыра и яиц, шляпки – помидоры черри

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
13 декабря, 12:05
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Кроме этих продуктов нужны свежие огурцы. На них будут стоять "мухоморы". Сыр и яйца соединятся с помощью домашнего майонеза или густой сметаны
Закуска "Мухоморы" на Новый год-2022
Закуска "Мухоморы" на Новый год-2022 / Фото: Готовим с ЛЮБОВЬЮ

Некоторые могут сказать, что эти "Мухоморы" состоят из очень простых ингредиентов. Мол, не совсем празднично. Ведь на Новый год хочется каких-то особенных закусок.

Но вместе с тем, спорить, что это невкусно, – неправильно. Нужен хороший твердый сыр и вареные яйца. Именно они будут формировать ножки "мухоморов".

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Стоять закуска будет на колечке из огурца. И не забудьте украсить майонезом или сметаной характерными точками шляпки из помидоров черри.

Рецепт взят у канала Готовим с ЛЮБОВЬЮ.

Закуска "Мухоморы"

Ингредиенты:

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  • 150 г твердого сыра;
  • 3 вареных яйца;
  • 1 зубок чеснока;
  • 2 ст. л. майонеза;
  • 2 огурца;
  • 12 помидоров черри;
  • соль, перец, листья салата.

Как приготовить:

  1. Натереть сыр на мелкой терке. Вареные яйца натереть на крупной терке. Смешать яйца, сыр майонез, измельченный чеснок. Довести до вкуса соль и перец. Отправить в холодильник.
  2. Огурец нарезать кольцами, помидоры – пополам.
  3. На каждое кольцо огурца, с помощью смоченной в воде ложки, сформировать и выложить ножки грибов.
  4. Сверху выложить по дольке помидора. Подавать на тарелке, застеленной листьями салата.
  5. Из майонеза или сметаны оформить шляпки "мухоморов".

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Ирина Маслова
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