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Закуска "Мумия" на Хэллоуин – как запечь сыр бри в слоеном тесте

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
21 октября, 10:31
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Слоеное тесто можно приготовить по своему любимому рецепту, а можно купить готовое. Одной "Мумией" можно накормить несколько человек сразу. В качестве декора – черри и оливки без косточек
Сыр бри в слоеном тесте - рецепт закуски на Хэллоуин
Сыр бри в слоеном тесте - рецепт закуски на Хэллоуин / Фото: www.delish.com

Никакой сложности в приготовлении блюд на Хэллоуин не должно возникнуть, главное – стилистика подачи еды. Вспоминаете какого-нибудь героя из страшилок и оформляете с помощью любимых продуктов.

В нашем случае – это сыр бри и слоеное тесто. Мордочка мумии состоит из помидоров черри или копченых колбасок и оливок без косточек. Создатели закуски предлагают угощаться ею не только на Хэллоуин, но и во время просмотра фильмов ужасов.

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Закуска "Мумия" на Хэллоуин

Ингредиенты:

  • тесто слоеное, размороженное;
  • головка бри;
  • 1 большое яйцо;
  • 1 ст. молока;
  • копченые колбаски или черри;
  • маслины.

Как приготовить:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. На посыпанной мукой рабочей поверхности разверните слоеное тесто и нарежьте полосками толщиной 2 см. Оберните бри полосками, как мумию.
  2. Взбейте яйцо и молоко и смажьте тесто. Переложите бри на противень, застеленный пергаментом.
  3. Выпекайте, пока бри не прогреется, а тесто не станет темно-золотистым, 20 минут.
  4. Для глаз нарежьте помидоры или колбаски и маслины. Подавайте с крекерами.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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