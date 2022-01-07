"Сырные елочки" – быстрая закуска, когда гости внезапно на пороге

Нужно бездрожжевое слоеное тесто, вырезать из него елки – несложно. Закуска состоит из двух слоев теста, которое скрепляется тертым сыром и запекается в течение 15 минут

Закуска "Сырные елочки" / Фото: instagram.com/narisovano/

Когда есть немного слоеного теста и сыр, то даже внезапные гости не страшны. За считанные минуты на столе будет стоять отличная горячая закуска, к тому же очень сытная.

Для "Елочек" нужно немного твердого сыра. Он, тертый, будет скреплять два слоя теста.

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Чем больше будет сыра, тем вкуснее. Сверху закуску можно украсить сухими травами.

Фудблогер narisovano советует взять два желтка для обмазывания елок перед запеканием, так они будут более насыщенного цвета.

Закуска "Сырные елочки"

Ингредиенты:

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слоеное бездрожжевое тесто;

сыр;

яйцо для промазки;

травы, специи для посыпки.

Как приготовить:⠀