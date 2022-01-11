7 закусок для вкусной встречи старого Нового года-2022

Это ленивые профитроли с красной рыбой и свежим огурцом, сочные картофельные крокеты с курицей, шампиньоны, фаршированные грецкими орехами и сушеной клюквой

Закуски на Старый Новый год-2022 / Фото: instagram.com/kolomoka

Для тех, кому было чуть-чуть не хватило новогодних и рождественских праздников, существует еще один – старый Новый год, его мы будем провожать-встречать с 13 на 14 января.

Самыми главными угощениями в этот праздник являются щедрая кутья и самые разные вареники с интересными начинками.

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И если вам хочется удивить своих гостей еще и оригинальными закусками, то, возможно, какая-то из этих будет украшать ваш праздничный стол.

Ленивые профитроли

Фото: instagram.com/yulialeonchuk/

Ингредиенты:

250 г слоеное бездрожжевое;

1 шт. огурец свежий;

зелень;

по 150 г творожного сыра, красной слабосоленой рыбы.

Как приготовить:

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Тесто слегка раскатать и вырезать из него небольшие кружочки, квадратики ( кому как удобно). Переложить на противень и выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут до золотистого цвета, дать остыть. Для начинки нарезать кубиком красную малосольную рыбу, огурец, зелень мелко нарезать. Добавить рыбу, огурец и зелень в творожный сыр и тщательно перемешать. Заготовки из теста надрезать, но не до конца, чтобы получились "ракушки". Наполнить начинкой.

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Маффины с грибами

Фото: instagram.com/domkulinaria2021/



Ингредиенты:

450 г филе куриной грудки;

150 г шампиньоны;

1 шт. яйцо;

30 г укроп;

3 зуб. чеснок;

50 г йогурт натуральный;

40 г сыр;

соль, специи – по вкусу.

Как приготовить:

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Филе и укроп мелко нарезать. Добавить яйцо, соль, специи. Шампиньоны посолить, поперчить. В формы для маффинов выложить куриную смесь. В середину каждого маффина вставить по одному шампиньону. Сверху смазать йогуртом и посыпать тертым сыром. Запекать 20-25 минут.

Селедка под шубой в багете

Селедка под шубой в батоне / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 багет с гладкой поверхностью;

1 вареная свекла среднего размера;

200 г сливочного или плавленого сыра;

10-20 г репчатого лука;

1 целая слабосоленая сельдь;

укроп свежий;

10 шт. корнишонов;

50 г сливочного масла;

2 куриных яйца.

Как приготовить:

Свеклу натереть на крупной терке, отжать от сока. Яйца натереть на мелкой терке. Соединить сливочный сыр, яйца и размягченное сливочное масло. Перемешать и разделить массу пополам. В одну добавить свеклу, перемешать. В другую часть – нарезанный укроп, перемешать. Разобрать сельдь на филе. В багете сделать разрез вдоль, не прорезая его до самого конца. Удалить мякиш, оставляя стенки толщиной 1 см. Нанести на багет равномерным слоем свекольную массу, сверху – белую сырную массу с укропом. Украсить мелко порезанным луком. На другую часть багета положить филе рыбы. Сверху – корнишоны. Накрыть второй частью багета и плотно прижать. Завернуть в пленку и отправить в холодильник минимум на 3 часа.

Картофельные крокеты с курицей

Крокеты с курицей / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

500 г картофеля;

по 1 ч. л. соли, изюма;

1 луковица;

1 вареное яйцо;

400 г отварного мяса птицы без кожи и костей;

1 ст. л. сливочного масла;

1 ч. л. нарубленной зелени петрушки;

1/4 ч. л. сушеного тимьяна;

1 ст. л. мясного бульона;

1 желток;

2-3 ст. л. кукурузной муки.

Как приготовить:

Картофель очистить, разрезать на четвертинки, варить 25-30 минут в подсоленной воде. Лук, яйцо и мясо птицы мелко порезать. Изюм сполоснуть под теплой водой, обсушить. На разогретом сливочном масле пожарить лук до прозрачности, добавить зелень петрушки, тимьян, изюм и мясной бульон, перемешать, добавить рубленые яйца и мясо птицы, снять с огня, дать остыть. Картофель размять, предварительно слив воду, добавить желток, перемешать и также дать остыть. В сотейнике разогреть масло для жарки. Смоченными холодной водой руками сделать из мясного фарша шарики размером с небольшой грецкий орех и облепить их картофельным пюре. Картофельные крокеты обвалять в кукурузной муке и со всех сторон подрумянить их в горячем растительном масле. Подавать картофельные крокеты горячими вместе со сметаной или вашим любимым соусом. Б

Фаршированные шампиньоны с орехами и клюквой

Фаршированные шампиньоны с орехами – идеальный романтический ужин для Скорпионов / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

450 г шампиньоны;

50 г грецкие орехи;

2 зуб чеснока;

100 г лука-шалота;

2 ч. л. розмарина;

1/4 ч. л. тимьяна;

50 г сушеной клюквы;

1 ч. л. винного уксуса;

соль, перец, петрушка – по вкусу.

Как приготовить:

Разогрейте духовку до 200 градусов. Большой противень застелите бумагой для выпекания. Шампиньоны помойте и удалите ножки. В кухонный комбайн или в чашу блендера положите 1 стакан грецких орехов, измельчите в крошку. Нагрейте большой сотейник на среднем огне и добавьте немного оливкового масла, измельченные грецкие орехи, мелко нарезанный лук-шалот, розмарин и тимьян. Посолите, поперчите. Готовьте 5-7 минут, помешивая. Снимите с огня, добавьте клюкву и винный уксус. Посолите, поперчите. Грибы нафаршируйте получившейся смесью, посыпьте грецкими орехами. Запекайте 15-20 минут. Украсьте блюдо рубленой петрушкой.

Утиный паштет в слоеном тесте

Паштет в слоеном тесте / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1/2 утиной грудки с кожей;

60 г свиного фарша;

30 г белого хлеба;

70 мл молока;

1 луковица-шалот;

1 желток (+ 1 для смазывания);

слоеное тесто;

петрушка, черный перец, соль.

Как приготовить:

Нарежьте хлеб небольшими кубиками и залейте молоком. Разморозьте слоеное тесто. Помойте утиную грудку под холодной водой, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте кусочками. Измельчите в мясорубке утиное мясо, свиной фарш и хлеб, замоченный в молоке. Оставшееся на дне миски молоко также влить в фарш. Мелко нарубите луковицу-шалот и несколько веточек петрушки. Добавьте в фарш рубленый лук, петрушку, желток, черный перец, соль и тщательно вымесите. Возьмите вашу любимую чашку (около 150 мл), слегка присыпьте мукой. Отрежьте от размороженного теста широкую полоску. Такого размера, чтобы она легко вместилась в чашку, а свисающие края достигали 2-3 см. Выстелите чашку слоеным тестом. Ложкой выложите фарш в чашку с тестом. Смажьте края теста желтком и плотно закройте. Накройте чашку одной рукой, а другой – переверните чашку так, чтобы слоеный "пирожок" остался у вас на руке. В таком положении, не переворачивая обратно, уложите слоеный "пирожок" на предварительно застеленный пергаментом противень. Смажьте "пирожок" желтком. Толстенькой трубочкой проколите центр "пирожка", чтобы при выпекании из "пирожка" выходил пар. Для красоты можно сделать еще и крышечку к "пирожку": рюмкой вырежьте из оставшегося теста кружок. Также проколите центр кружка трубочкой и уложите на "пирожок". Выпекайте утиный паштет в слоеном тесте 20-25 минут при температуре 180 градусов.

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Мясные рулетики с черносливом и грибным соусом







Куриные рулетики с черносливом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

150 г чернослива;

3 куриных филе;

300 г грибов;

2-3 ст. л. муки;

2-3 ст. л. оливкового масла;

1/2 стакана сметаны;

1 репчатый лук;

соль, перец – по вкусу.

Как приготовить: