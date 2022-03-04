Холодные закуски на 8 Марта и на каждый день – быстрые рецепты с печенью трески

Удобно, что над заправкой этих закусок не нужно думать. Можно использовать масло, в которой и была печень трески. Рецепты максимально простые и недорогие

Закуски с печенью трески / Фото: Коллаж: Сегодня

Печень трески – один из самых полезных продуктов. Она хорошо сочетается с овощами, с ней можно приготовить интересные салаты. Эти рецепты можно использовать и для стола на 8 Марта.

Можно использовать не только печень, но и масло, в котором она находится.

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Закуска, которая подается на багете от __angela_cook_, готовится с твердым сыром и яйцами.

Закуска с кукурузой и яйцами – рецепт редакционный. Не даем конкретного количества ингредиентов, берите их по своему вкусу.

Закуска с печенью трески на багете

Закуска с печенью трески на багете / Фото: instagram.com/__angela_cook__/

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Ингредиенты:

багет;

печень трески – 1 баночка;

яйцо – 2 шт.;

сыр твердый – 80 г;

зеленый лук, укроп, чеснок,

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Как приготовить:

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Багет нарезать, обжарить с одной стороны на сухой сковороде или с небольшим количеством масла, обжаренную сторону натереть чесноком. Печень трески слегка порубить ножом, добавить яйца и сыр, мелко натертые. Добавить нарезанную зелень, перемешать. По желанию добавить масло из банки. Намазать массу на багет.

Закуска с печенью трески и кукурузой

Закуска с печенью трески и кукурузой / Фото: instagram.com/ikra_moreprodukty/

Ингредиенты:

печень трески:

корзиночки;

нарезанные вареные яйца;

кукуруза;

зелень;

майонез или масло от трески для заправки.

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Как приготовить: