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Закусочные маффины на день рождения – гости оценят безусловно

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
22 ноября, 11:11
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Ниже – три рецепта на разный вкус. В маффины можно добавить колбасу или ветчину, куриное филе и сыр, а также сделать их овощными с кабачком и помидорами
Закусочные маффины на день рождения
Закусочные маффины на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

Очень выгодная выпечка эти маффины. Совсем немного ингредиентов – и на столе окажется 12 пышных кексов.

Зачастую они бывают десертными, с ягодами, фруктами или шоколадом, но можно превратить их в закусочные. Тогда это горячая или холодная закуска одновременно.

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В маффины с колбасой от nastasia_slasti вместо нее может быть ветчина или вареное мясо, куриные маффины от keks_co выпекаются на кефире.

В овощные по рецепту zakusi_ka идут кабачок и помидоры.

Овощные маффины

Овощные маффины
Овощные маффины / Фото: instagram.com/zakusi_ka/

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Ингредиенты:

  • по 1 шт. кабачок, яйцо, помидор;
  • 50 г сыра;
  • 4 ст. л. муки;
  • зелень, сушеный чеснок – по вкусу;
  • соль.

Как приготовить:

  1. Кабачок натереть на терке, хорошо отжать. Сыр натереть, помидор нарезать кубиком, зелень измельчить.
  2. Смешать яйцо, кабачок, помидор, сыр, зелень, сушеный чеснок и соль, хорошо перемешать.
  3. Наполнить формочки для запекания и отправить в духовку при 180 градусах на 40 минут.

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Куриные маффины

Куриные маффины
Куриные маффины / Фото: instagram.com/keks_co/

Ингредиенты:

  • по 250 г муки, отварного куриного филе;
  • 200 г кефира;
  • 2 ст. л. растительного масла;
  • 1 шт. лук;
  • 2 ч. л. разрыхлителя;
  • 70 г твердого сыра
  • специи, соль, зелень – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Куриное филе порезать на кубики. Сыр натереть на крупной терке.
  2. В миску просеять муку и разрыхлитель, добавить соль и специи, все перемешать.
  3. В отдельной миске смешать кефир, яйца и растительное масло. Смешать обе смеси.
  4. Добавить куриное филе и сыр. Перемешать. Тесто выложить в формочки, заполняя их на 2/3.
  5. Можно посыпать тертым сыром или кунжутом.
  6. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов около 25-30 минут.

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Маффины с сыром, колбасой и свежим горошком

Маффины с сыром, колбасой и свежим горошком
Маффины с сыром, колбасой и свежим горошком / Фото: instagram.com/nastasia_slasti/

Ингредиенты для теста:

  • 3 яйца;
  • 200 мл молока;
  • 100 г сливочного масла;
  • 300 г муки;
  • 8-10 г разрыхлителя;
  • 1 ч. л. соли;
  • щепотка сахара;
  • перец, травы – по вкусу.

Для начинки:

  • 200 г твердого сыра;
  • 200 г колбасы;
  • 300 г зеленого горошка (замороженного или свежего);
  • 1 зубчик чеснока;
  • небольшой пучок зелени.

Как приготовить:

  1. Ингредиенты должны быть комнатной температуры.
  2. Яйца взбить в пышную массу, добавить молоко, мягкое масло, соль, сахар, перец, сухие травы, просеять муку с разрыхлителем.
  3. Сыр и колбасу нарезать кубиками, горошек разморозить, просушить.
  4. Чеснок натереть на мелкой терке, свежую зелень измельчить. Все добавить в тесто, перемешать и разложить по формочкам.
  5. Выпекать при 180 градусах 25 минут.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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