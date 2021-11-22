Закусочные маффины на день рождения – гости оценят безусловно

Ниже – три рецепта на разный вкус. В маффины можно добавить колбасу или ветчину, куриное филе и сыр, а также сделать их овощными с кабачком и помидорами

Закусочные маффины на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

Очень выгодная выпечка эти маффины. Совсем немного ингредиентов – и на столе окажется 12 пышных кексов.

Зачастую они бывают десертными, с ягодами, фруктами или шоколадом, но можно превратить их в закусочные. Тогда это горячая или холодная закуска одновременно.

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В маффины с колбасой от nastasia_slasti вместо нее может быть ветчина или вареное мясо, куриные маффины от keks_co выпекаются на кефире.

В овощные по рецепту zakusi_ka идут кабачок и помидоры.

Овощные маффины

Овощные маффины / Фото: instagram.com/zakusi_ka/

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Ингредиенты:

по 1 шт. кабачок, яйцо, помидор;

50 г сыра;

4 ст. л. муки;

зелень, сушеный чеснок – по вкусу;

соль.

Как приготовить:

Кабачок натереть на терке, хорошо отжать. Сыр натереть, помидор нарезать кубиком, зелень измельчить. Смешать яйцо, кабачок, помидор, сыр, зелень, сушеный чеснок и соль, хорошо перемешать. Наполнить формочки для запекания и отправить в духовку при 180 градусах на 40 минут.

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Куриные маффины

Куриные маффины / Фото: instagram.com/keks_co/

Ингредиенты:

по 250 г муки, отварного куриного филе;

200 г кефира;

2 ст. л. растительного масла;

1 шт. лук;

2 ч. л. разрыхлителя;

70 г твердого сыра

специи, соль, зелень – по вкусу.

Как приготовить:

Куриное филе порезать на кубики. Сыр натереть на крупной терке. В миску просеять муку и разрыхлитель, добавить соль и специи, все перемешать. В отдельной миске смешать кефир, яйца и растительное масло. Смешать обе смеси. Добавить куриное филе и сыр. Перемешать. Тесто выложить в формочки, заполняя их на 2/3. Можно посыпать тертым сыром или кунжутом. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов около 25-30 минут.

Маффины с сыром, колбасой и свежим горошком

Маффины с сыром, колбасой и свежим горошком / Фото: instagram.com/nastasia_slasti/

Ингредиенты для теста:

3 яйца;

200 мл молока;

100 г сливочного масла;

300 г муки;

8-10 г разрыхлителя;

1 ч. л. соли;

щепотка сахара;

перец, травы – по вкусу.

Для начинки:

200 г твердого сыра;

200 г колбасы;

300 г зеленого горошка (замороженного или свежего);

1 зубчик чеснока;

небольшой пучок зелени.

Как приготовить: