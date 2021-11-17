Заливное на день рождения – как приготовить с курицей, грибами, говяжьим языком

Когда, как не на день рождения можно постараться и удивить гостей красивым заливным? Старательные обязательно украсят его достойно с помощью декора из моркови, маслин и зелени.
Заливное, как и эффектные запеканки с курицей, не так долго готовятся, это прекрасная холодная закуска.
Для заливного с грибами от evapryanik нужны шампиньоны, с лесными грибами экспериментировать не стоит. Для рецепта заливного с курицей от vkusno.recept нужна грудка и 500 грамм куриного супового набора.
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В заливном с языком от vkusysnotik может быть как говяжий, так и свиной.
Заливное с говяжьим языком
Ингредиенты:
- 750 г язык говяжий;
- по 1 шт. лук, морковь;
- 25 г желатин;
- перец горошком, соль – по вкусу;
- 4 шт. лавровый лист;
- укроп, маслины – для декора.
Как приготовить:
- Тщательно зачистить язык. Залить холодной водой и довести до кипения, первую воду слить.
- Залить чистой водой, добавить соль, перец, морковь, лук, лавровый лист. Морковь убрать через 30 минут. Язык готовить 2,5 часа.
- Убрать язык из бульона и залить холодной водой. Аккуратно снять кожу, вернуть и вскипятить.
- Морковь остудить и нарезать ромашкой.
- Залить желатин 1 ст. л. холодной воды. Соединить с теплым бульоном (2 стакана), довести до кипения, процедить.
- Язык нарезать на пластины.
- Красиво выложить язык, морковь, маслины, зелень.
- Залить бульоном и отправить в холодильник до застывания.
Заливное из куриного мяса
Ингредиенты:
- по 500 г куриный суповой набор, куриная грудка;
- 20 г желатин;
- по 1 шт. морковь, лук, желтый болгарский перец;
- 2 ст. л. зеленый горошек;
- специи, соль, перец – по вкусу.
Как приготовить:
- Сложить в кастрюлю куриный суповой набор и грудку, положить луковицу, варить около часа. Желатин замочить.
- Бульон тщательно процедить, охладить, смешать с желатином. Отварить морковь, очистить.
- Нарезать красивыми колечками, цветочками. Перец нарезать на ломтики, тонкие веточки.
- Разобрать мясо и уложить в порционные тарелки. Украсить морковью, перцем и зеленым горошком. Залить бульоном. Перед подачей на стол перевернуть заливное, украсить веточкой укропа.
Заливное с грибами
Ингредиенты:
- 500 г шампиньонов;
- пучок зеленого лука;
- 3 сладких перца разного цвета;
- 30 г желатина;
- соль, перец.
Как приготовить:
- Шампиньоны вымыть, сложить в кастрюлю, влить 1 л воды. Поставить на сильный огонь, дать закипеть. Снять пену, приправить солью и перцем. Уменьшить огонь, готовить 10 мин.
- Грибы выложить шумовкой, бульон процедить. Растворить в теплом бульоне желатин.
- Сладкий перец вымыть, удалить сердцевину. Опустить на 2 минуты в кипящую воду. Дать остыть, затем тонко нарезать соломкой.
- Сложить шампиньоны и сладкий перец в форму, залить бульон с желатином. Поставить форму в холодильник до полного застывания.
- Лук вымыть, обсушить и нарезать, посыпать им заливное при подаче к столу.
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