Замариновать или сделать салат – интересные заготовки из цветной капусты

Для большинства цветная капуста – это отличные горячие закуски и овощные супы. Но этот овощ отлично себя чувствует в процессе маринования. После он получается хрустящим и сочным и очень выручит, когда зимой захочется чего-то остро-соленого, например, к каше, картофелю или макаронам.
Маринованная цветная капуста
Ингредиенты:
- Цветная капуста – 2 кочана
- Морковь, перец болгарский – по 2 шт.
- Чеснок – 100 г
- Лук – 1 шт.
- Перец острый – 2 шт. на банку 1 л
- Укроп (зонтики)
- Листья вишни, смородины, хрена
- Душистый перец, гвоздика, лавровый лист
- Уксус 70%
Для маринада на 1 л воды:
- Соль – 2 ст. л.
- Сахар – 1 ч. л.
Как приготовить:
- Разобрать капусту на соцветия, вымыть. Болгарский перец нарезать кубиками, морковь – крупными колечками, лук – полукольцами.
- На дно банки положить по 2 листа смородины и вишни, хрен, зонтики укропа, 2 зубчика чеснока, острый перец, лавровый лист, 3-4 горошины душистого перца, 2-3 гвоздики.
- Выложить цветную капусту и утрамбовать. Слоями выложить перец и лук. Залить кипятком на 3 минуты. Слить.
- Приготовить маринад. После того, как он закипит, залить капусту.
- Добавить в каждую банку уксус 70% из расчета 0,5 ч. л. на 1 литровую банку.
- Закатать в стерилизованные банки, оставить в теплом месте до остывания.
Салат "Одесский"
Ингредиенты:
- Цветная капуста – 2 кг
- Красный болгарский перец – 1 кг
- Лук – 500 г
- Морковь – 2 шт.
Для маринада:
- Сахар, уксус, растительное масло – по 100 г
- Соль – 1 ст. л.
Как приготовить:
- Капусту разделить на соцветия и бланшировать в кипятке 3 минуты. Сложить в глубокую посуду. Добавить лук полукольцами, перец соломкой, тертую морковь и измельченную петрушку.
- Для маринада соединить все ингредиенты, немного разогреть в сотейнике до комнатной температуры и залить капусту. Оставить под гнетом на 2 часа.
- Разложить в банки и стерилизовать до тех пор, пока капуста начнет закипать.
- Закрутить и отправить в тепло до остывания.
Как законсервировать запеченный болгарский перец – смотрите в видео.
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