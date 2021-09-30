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Замариновать или сделать салат – интересные заготовки из цветной капусты

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
30 сентября, 12:59
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Выбирайте плотные, без повреждений овощи. В подборке – рецепт салата "Одесского" с болгарским перцем и морковью и замаринованной экспресс-методом капусты
Салат "Одесский"
Салат "Одесский" / Фото: instagram.com/lehkie_recepty/

Для большинства цветная капуста – это отличные горячие закуски и овощные супы. Но этот овощ отлично себя чувствует в процессе маринования. После он получается хрустящим и сочным и очень выручит, когда зимой захочется чего-то остро-соленого, например, к каше, картофелю или макаронам.

Маринованная цветная капуста


Маринованная цветная капуста
Маринованная цветная капуста / Фото: instagram.com/am_nyashechka/

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Ингредиенты:

  • Цветная капуста – 2 кочана
  • Морковь, перец болгарский – по 2 шт.
  • Чеснок – 100 г
  • Лук – 1 шт.
  • Перец острый – 2 шт. на банку 1 л
  • Укроп (зонтики)
  • Листья вишни, смородины, хрена
  • Душистый перец, гвоздика, лавровый лист
  • Уксус 70%

Для маринада на 1 л воды:

  • Соль – 2 ст. л.
  • Сахар – 1 ч. л.

Как приготовить:

  1. Разобрать капусту на соцветия, вымыть. Болгарский перец нарезать кубиками, морковь – крупными колечками, лук – полукольцами.
  2. На дно банки положить по 2 листа смородины и вишни, хрен, зонтики укропа, 2 зубчика чеснока, острый перец, лавровый лист, 3-4 горошины душистого перца, 2-3 гвоздики.
  3. Выложить цветную капусту и утрамбовать. Слоями выложить перец и лук. Залить кипятком на 3 минуты. Слить.
  4. Приготовить маринад. После того, как он закипит, залить капусту.
  5. Добавить в каждую банку уксус 70% из расчета 0,5 ч. л. на 1 литровую банку.
  6. Закатать в стерилизованные банки, оставить в теплом месте до остывания.
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Салат "Одесский"

Салат "Одесский"
Салат "Одесский" / Фото: instagram.com/lehkie_recepty/

Ингредиенты:

  • Цветная капуста – 2 кг
  • Красный болгарский перец – 1 кг
  • Лук – 500 г
  • Морковь – 2 шт.
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Для маринада:

  • Сахар, уксус, растительное масло – по 100 г
  • Соль – 1 ст. л.

Как приготовить:

  1. Капусту разделить на соцветия и бланшировать в кипятке 3 минуты. Сложить в глубокую посуду. Добавить лук полукольцами, перец соломкой, тертую морковь и измельченную петрушку.
  2. Для маринада соединить все ингредиенты, немного разогреть в сотейнике до комнатной температуры и залить капусту. Оставить под гнетом на 2 часа.
  3. Разложить в банки и стерилизовать до тех пор, пока капуста начнет закипать.
  4. Закрутить и отправить в тепло до остывания.

Как законсервировать запеченный болгарский перец – смотрите в видео.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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