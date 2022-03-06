Замечательный десерт без молока и яиц – нужны овсянка, какао и банан

Овсянка предварительно обжаривается на сухой сковороде несколько минут, потом соединяется со смесью из бананов и какао

Торт из овсянки с бананом и какао / Фото: Семейные рецепты

Торт или десерт без выпечки – это максимально быстро и вкусно абсолютно. При наличии сметаны и сгущенки можно сделать просто огромный торт.

И он, и десерт из овсянки, рецепт которого ниже, можно приготовить к 8 Марта и поднять себе настроение.

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Украсить его можно шоколадом, кокосовой крошкой или орехами.

Рецепт нашли на канале Семейные рецепты.

Торт из овсянки с бананом и какао

Торт из овсянки с бананом и какао / Фото: Семейные рецепты

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Ингредиенты:

2 банана;

корица – по вкусу;

3 ст. л. какао;

250 г овсянки;

шоколад;

растительное масло.

Здесь найдете рецепт интересного десерта – карамельных черепах – из пяти ингредиентов.

Как приготовить:

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