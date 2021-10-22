Еда
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🤐 Темникгейт 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 Выборы в Харькове Выборы в Харькове 🚑 Советы доктора Комаровского

Салаты с виноградом

Сезонная запеканка

Напитки осени

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Запеченная овсянка с морковью и яблоком, которой хватит не на один завтрак

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
22 октября, 07:01
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Дело в том, что ее получается много и после разогревания она становится только вкуснее. Овсянка запекается с молоком и сливочным маслом, отчего каша достаточно питательная
Запеченная овсянка с яблоком, морковью и орехами
Запеченная овсянка с яблоком, морковью и орехами / Фото: www.bonappetit.com

Когда овсянка запекается, неважно с чем, она приобретает немного хрустящую текстуру. Для многих такой вариант каши гораздо вкуснее обычной. Эта овсянка от Вonappetit удивительна по нескольким пунктам: ее получается много, а аромат, который дадут яблоки и морковь, забыть сложно.

Запеченная овсянка с яблоком, морковью и орехами

Ингредиенты (6-8 порций):

Реклама
  • 200 г сливочного масла;
  • 1 большое яйцо;
  • цедра 1 апельсина;
  • 100 г свежего апельсинового сока;
  • 200 г молока;
  • по 1 ч . л. ванильного сахара, соли, разрыхлителя, молотой корицы;
  • половина ч. л. молотого имбиря;
  • 350 г овсяной крупы;
  • 2 тертых яблока;
  • 1 тертая морковь;
  • 50 г изюма;
  • пекан или грецкие орехи – для подачи.

Как приготовить:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте сливочным маслом форму для запекания.
  2. Взбейте яйцо. Цедру апельсина, апельсиновый сок, молоко, масло, ваниль, соль, корицу и имбирь смешайте и соедините с яйцом.
  3. Добавьте овсяные хлопья, яблоко, морковь, изюм, разрыхлитель и еще раз перемешайте. Выложите в подготовленную форму и посыпьте орехами.
  4. Запекайте, пока верх не станет золотистым около 40 минут. Дайте постоять 5 минут.

Читайте также:

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Тест редакции
Звездная пицца
Мы продегустировали 3 вида DZIDZIO PIZZA
Честный отзыв
Любишь итальянскую кухню?
Готовить пиццу
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Готовим ужин сегодня
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять