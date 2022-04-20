Запеченные булочки с начинкой – рецепт моментального завтрака

Для многих булочки на завтрак – это больше хлопотное дело, чем наоборот. Но существует масса рецептов, которые убеждают в обратном. Например, сырные булочки.
Здесь булочки вообще выпекать не нужно, они берутся готовые. И те, которые слегка залежались, тоже можно использовать.
Только в таком случае положите на дно немного сливочного масла.
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Украинский фудблогер cook_enjoying предлагает в качестве начинки немного сыра, колбасы и грибов, хотя для этого завтрака подойдут практически все.
Запеченные булочки с начинкой
Ингредиенты на одну порцию:
- 1 булочка;
- 1 яйцо;
- сыр;
- ветчина или колбаса;
- шампиньоны;
- соль, перец, зелень.
Булочки можно использовать вместо хлеба. Например, те, которые замешиваются на картофельном отваре. Как их сделать – читайте здесь.
Как приготовить:
- С булочки срезать верхушку и аккуратно достать мякиш.
- Выложить внутрь тертый сыр, грибы и ветчину. Вылить яйцо. Посолить, поперчить.
- Выложить на застеленный противень, запекать при 190 градусах 15 минут.
- Затем накрыть булочку верхушкой и запекать еще несколько минут.