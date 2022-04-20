Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua

Творожная паска

Быстрая закуска

Ужин за 30 минут

Как в детстве

Десерт на сковороде

Домашний паштет
СЕГОДНЯ Еда

Запеченные булочки с начинкой – рецепт моментального завтрака

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 апреля, 07:16
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Мякиш, который извлечется из булочки, можно использовать как панировочные сухари. Ингредиенты для начинки можно подбирать по своему вкусу
Запеченные булочки на завтрак
Запеченные булочки на завтрак / Фото: www.eggs.ca

Для многих булочки на завтрак – это больше хлопотное дело, чем наоборот. Но существует масса рецептов, которые убеждают в обратном. Например, сырные булочки.

Здесь булочки вообще выпекать не нужно, они берутся готовые. И те, которые слегка залежались, тоже можно использовать.

Реклама

Только в таком случае положите на дно немного сливочного масла.

Украинский фудблогер cook_enjoying предлагает в качестве начинки немного сыра, колбасы и грибов, хотя для этого завтрака подойдут практически все.

Запеченные булочки с начинкой

Запеченные булочки с начинкой
Запеченные булочки с начинкой / Фото: instagram.com/cook_enjoying

Реклама

Ингредиенты на одну порцию:

  • 1 булочка;
  • 1 яйцо;
  • сыр;
  • ветчина или колбаса;
  • шампиньоны;
  • соль, перец, зелень.

Булочки можно использовать вместо хлеба. Например, те, которые замешиваются на картофельном отваре. Как их сделать – читайте здесь.

Как приготовить:

Реклама
  1. С булочки срезать верхушку и аккуратно достать мякиш.
  2. Выложить внутрь тертый сыр, грибы и ветчину. Вылить яйцо. Посолить, поперчить.
  3. Выложить на застеленный противень, запекать при 190 градусах 15 минут.
  4. Затем накрыть булочку верхушкой и запекать еще несколько минут.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Stay with Ukraine
Патриотические яйца на Пасху
Красить
Секреты свежести
Как хранить хлеб?
Узнать
Будете печь паски в этом году?
Готовить
Контроль качества
Как проверить сливочное масло?
Узнать
Рецепт по гороскопу
Что приготовить Львам
Узнать блюдо
Easter holiday
Что должно быть на столе на Пасху
Готовить
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Лайфхак недели
Домашняя сметана
Хакнуть
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять