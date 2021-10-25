Запеченные дольки тыквы вместо хлеба – рецепт закуски к супу или даже к борщу

Обычно тыква, вернее, пюре из нее представляется прежде всего как основной ингредиент к красивым оладьям ну или как начинка для вареников. А что если взять и запечь ее, а потом подать в качестве хлеба? Неожиданно, но попробовать стоит.
Фудблогер zavtrak_s_veganom советует перед запеканием хорошо натереть кусочки тыквы специями.
Запеченная тыква
Ингредиенты:
- 300 г тыква;
- 5 зуб. чеснок;
- 2 ст. л. хмели-сунели;
- 1 ст. л. копченая паприка;
- 1 ч. л. майоран;
- смесь трав (прованская, греческая, итальянская);
- перец, зира, соль – по вкусу.
Как приготовить:
- Нарезать тыкву на дольки, убрав семечки. Кожуру не срезать.
- Посыпать специями, кроме соли. Натереть так, чтобы специи покрыли каждый кусочек. В каждую дольку положить по слайсу чеснока.
- Выпекать 30 минут при 200 градусах и 15 минут в режиме запекания корочки.
- Посолить и поперчить готовую тыкву.