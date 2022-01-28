Запеченный суп – быстрый рецепт итальянского павезе с хлебом и яйцом

Получили еще одно доказательство, что в Италии супы существуют. Мы знаем об одном таком с сосисками, теперь, пожалуй, одна из самых оригинальных вариаций этого блюда.
Здесь нужно представить: из духовки достается горшок с ароматным бульоном. Сверху мы видим ломтик золотистого хлеба, на нем – яркий желток с тертым пармезаном.
Хлеб, любой, но вчерашний, нужно хорошо обжарить на сливочном или растительном масле. Он не должен размокнуть раньше времени.
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Рецепт со страницы optitrade.cheese.
Суп павезе
Ингредиенты на одну порцию:
- 1 яйцо;
- 2-3 ломтика белого или черного хлеба;
- 2 стакана крепкого мясного бульона;
- 1 ст. л. тертого пармезана;
- сливочное масло;
- соль, перец, специи;
- рубленый зеленый лук.
Здесь найдете рецепт уютного чесночного супа из Испании.
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Как приготовить:
- Ломтики хлеба намазать с обеих сторон маслом и обжарить.
- Положить их в горшок. Залить горячим бульоном, чтобы он полностью не покрывал хлеб. Вбить яйцо и посыпать тертым сыром.
- Готовить около 10 минут при 200 градусах. Белок должен схватиться. При подаче украсить сыром и зеленым луком.