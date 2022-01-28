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Запеченный суп – быстрый рецепт итальянского павезе с хлебом и яйцом

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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28 января, 17:38
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Суп действительно запекается в горшке в течение 10 минут. Обязателен крепкий мясной бульон и идеально, если будет немного пармезана. Павезе отлично согревает и насыщает
Суп павезе
Суп павезе / Фото: instagram.com/arankuhinje

Получили еще одно доказательство, что в Италии супы существуют. Мы знаем об одном таком с сосисками, теперь, пожалуй, одна из самых оригинальных вариаций этого блюда.

Здесь нужно представить: из духовки достается горшок с ароматным бульоном. Сверху мы видим ломтик золотистого хлеба, на нем – яркий желток с тертым пармезаном.

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Хлеб, любой, но вчерашний, нужно хорошо обжарить на сливочном или растительном масле. Он не должен размокнуть раньше времени.

Рецепт со страницы optitrade.cheese.

Суп павезе

Суп павезе
Суп павезе / Фото: instagram.com/optitrade.cheese

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Ингредиенты на одну порцию:

  • 1 яйцо;
  • 2-3 ломтика белого или черного хлеба;
  • 2 стакана крепкого мясного бульона;
  • 1 ст. л. тертого пармезана;
  • сливочное масло;
  • соль, перец, специи;
  • рубленый зеленый лук.

Здесь найдете рецепт уютного чесночного супа из Испании.

Как приготовить:

  1. Ломтики хлеба намазать с обеих сторон маслом и обжарить.
  2. Положить их в горшок. Залить горячим бульоном, чтобы он полностью не покрывал хлеб. Вбить яйцо и посыпать тертым сыром.
  3. Готовить около 10 минут при 200 градусах. Белок должен схватиться. При подаче украсить сыром и зеленым луком.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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