Запеченный суп – быстрый рецепт итальянского павезе с хлебом и яйцом

Суп действительно запекается в горшке в течение 10 минут. Обязателен крепкий мясной бульон и идеально, если будет немного пармезана. Павезе отлично согревает и насыщает

Суп павезе / Фото: instagram.com/arankuhinje

Получили еще одно доказательство, что в Италии супы существуют. Мы знаем об одном таком с сосисками, теперь, пожалуй, одна из самых оригинальных вариаций этого блюда.

Здесь нужно представить: из духовки достается горшок с ароматным бульоном. Сверху мы видим ломтик золотистого хлеба, на нем – яркий желток с тертым пармезаном.

Реклама

Хлеб, любой, но вчерашний, нужно хорошо обжарить на сливочном или растительном масле. Он не должен размокнуть раньше времени.

Рецепт со страницы optitrade.cheese.

Суп павезе

Суп павезе / Фото: instagram.com/optitrade.cheese

Реклама

Ингредиенты на одну порцию:

1 яйцо;

2-3 ломтика белого или черного хлеба;

2 стакана крепкого мясного бульона;

1 ст. л. тертого пармезана;

сливочное масло;

соль, перец, специи;

рубленый зеленый лук.

Здесь найдете рецепт уютного чесночного супа из Испании.

⠀

Как приготовить: