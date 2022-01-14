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Запеканка из рисовой каши на молоке – рецепт вкусного завтрака

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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14 января, 06:15
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Сначала рис отваривается в воде, потом нужно слить ее и добавить молоко. Через 10 минут основа для запеканки будет готова. Подавать ее можно со сметаной
Запеканка с рисом
Запеканка с рисом / Фото: Depositphotos

Рис в запеканках – дело вкусное и частое на наших кухнях. Мы рассказывали, какой интересной получается рисово-творожная с яблоками.

Для этой понадобится изюм. Конечно, если любите его, то берите побольше. Автор рецепта – iamcookru – предлагает приготовить обсыпку, смешав немного сливочного масла с сухарями.

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Украсить нею запеканку нужно за несколько минут до конца приготовления.

Рисовая запеканка на молоке

Рисовая запеканка на молоке
Рисовая запеканка на молоке / Фото: instagram.com/iamcookru/

Ингредиенты:

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  • рис круглозерный – 200 г;
  • молоко – 150 г;
  • вода – 500 мл;
  • масло сливочное – 20 г;
  • сахар – 40 г;
  • яйцо куриное – 2 шт.;
  • изюм – 50 г;
  • соль – 2 г.

Если любите творожные запеканки, то стоит попробовать приготовить итальянскую мильяччо. Для нее нужны апельсины.

Как приготовить:

  1. Рис промыть, отварить 20 минут, слить воду. Добавить горячее молоко, сахар и соль. Варить около 10 минут.
  2. Рисовую кашу остудить, соединить с яйцом, изюмом и сливочным маслом. Перемешать.
  3. Выложить в форму для выпечки, смазанную сливочным маслом и присыпанную панировочными сухарями. Сверху смазать смесью из яйца и сметаны.
  4. Выпекать 15-20 минут в духовке, разогретой до 220 градусов.

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