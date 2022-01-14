Запеканка из рисовой каши на молоке – рецепт вкусного завтрака

Рис в запеканках – дело вкусное и частое на наших кухнях. Мы рассказывали, какой интересной получается рисово-творожная с яблоками.
Для этой понадобится изюм. Конечно, если любите его, то берите побольше. Автор рецепта – iamcookru – предлагает приготовить обсыпку, смешав немного сливочного масла с сухарями.
Украсить нею запеканку нужно за несколько минут до конца приготовления.
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Рисовая запеканка на молоке
Ингредиенты:
- рис круглозерный – 200 г;
- молоко – 150 г;
- вода – 500 мл;
- масло сливочное – 20 г;
- сахар – 40 г;
- яйцо куриное – 2 шт.;
- изюм – 50 г;
- соль – 2 г.
Если любите творожные запеканки, то стоит попробовать приготовить итальянскую мильяччо. Для нее нужны апельсины.
Как приготовить:
- Рис промыть, отварить 20 минут, слить воду. Добавить горячее молоко, сахар и соль. Варить около 10 минут.
- Рисовую кашу остудить, соединить с яйцом, изюмом и сливочным маслом. Перемешать.
- Выложить в форму для выпечки, смазанную сливочным маслом и присыпанную панировочными сухарями. Сверху смазать смесью из яйца и сметаны.
- Выпекать 15-20 минут в духовке, разогретой до 220 градусов.