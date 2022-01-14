Запеканка из рисовой каши на молоке – рецепт вкусного завтрака

Сначала рис отваривается в воде, потом нужно слить ее и добавить молоко. Через 10 минут основа для запеканки будет готова. Подавать ее можно со сметаной

Запеканка с рисом / Фото: Depositphotos

Рис в запеканках – дело вкусное и частое на наших кухнях. Мы рассказывали, какой интересной получается рисово-творожная с яблоками.

Для этой понадобится изюм. Конечно, если любите его, то берите побольше. Автор рецепта – iamcookru – предлагает приготовить обсыпку, смешав немного сливочного масла с сухарями.

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Украсить нею запеканку нужно за несколько минут до конца приготовления.

Рисовая запеканка на молоке

Рисовая запеканка на молоке / Фото: instagram.com/iamcookru/

Ингредиенты:

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рис круглозерный – 200 г;

молоко – 150 г;

вода – 500 мл;

масло сливочное – 20 г;

сахар – 40 г;

яйцо куриное – 2 шт.;

изюм – 50 г;

соль – 2 г.

Если любите творожные запеканки, то стоит попробовать приготовить итальянскую мильяччо. Для нее нужны апельсины.

Как приготовить: