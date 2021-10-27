Запеканка с мясом, блины и тягучее печенье с шоколадом – для этого всего нужна тыква

Тыква – это не только идеальный ингредиент для всевозможных согревающих супов, это еще много чего вкусного и оригинального.
Для запеканки нужны будут мясо курицы, тыква и картофель, автор рецепта – recipes_from_gt – предлагает взять 100 мл для заливки.
В блинах с тыквой от anyutkakovalchuk есть сыр, обязательно подавайте их со сметаной. А печенье с шоколадом и орехами от mild_n не оставит равнодушными никого.
Если у вас пюре из вареной тыквы, его нужно проварить 5-7 минут, чтобы выпарить лишнюю жидкость. Для пюре из печеной тыквы это не нужно.
Запеканка с тыквой и мясом
Ингредиенты:
- Тыква – 300 г
- Мясо – 300 г
- Картофель – 5-6 шт.
- Лук, морковь , чеснок – по вкусу
- Пиво – 100 мл
- Яйцо – 1 шт.
- Молоко – 100 мл
- Сыр твердый для посыпки
- Соль, перец, специи
Как приготовить:
- Нарезать крупно курицу и тыкву. Картофель нарезать мельче.
- Смазать форму для запекания растительным маслом, добавить специи. Выложить мясо, тыкву и картофель.
- Для заливки смешать яйцо и молоко с небольшим количеством специй.
- Нарезать мелко лук и морковь. Обжарить на растительном масле. Добавить измельченный зубчик чеснока и специи. Влить пиво и готовить до его испарения.
- Полить овощи с мясом, накрыть фольгой и выпекать 40-45 минут при 180 градусах. Снять фольгу, посыпать твертым сыром и готовить еще 20 минут.
Блины с тыквой
Ингредиенты:
- Тыква – 300 г
- Кефир – 150 мл
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 150 г
- Перец, разрыхлитель – по 1 ч. л
- Твердый сыр – 150 г
- Растительное масло – 1 ст. л.
Как приготовить:
- Тыкву натереть на крупную терку, добавить кефир, яйца, хорошо все перемешать, посолить, поперчить.
- Просеять муку с разрыхлителем и снова хорошо все перемешать.
- Сыр натереть на крупную терку и добавить в тесто. Затем влить растительное масло и перемешать все до однородности.
- По желанию можно добавить 1-2 зубчика чеснока и измельченную зелень.
- Обжаривать блины на сливочном масле под крышкой по несколько минут с обеих сторон до румяной корочки.
Тягучее печенье с шоколадом и орехами
Ингредиенты на 12 штук:
- Коричневый сахар, сливочное масло – по 100 г
- Мука – 190 г
- Кукурузный крахмал – 10 г
- Разрыхлитель, сода – по 2/3 ч. л.
- Соль, корица, молотый сухой имбирь – по 1/4 ч .л.
- Тыквенное пюре, сахар – по 50 г
- Желток
- Грецкие орехи, горький шоколад – по 50 г
Как приготовить:
- Растопить сливочное масло и дать ему постоять 5 минут.
- Смешать все виды сахара. Влить теплое масло, добавить тыквенное пюре, желток и специи. Перемешать.
- Постепенно добавить просеянную с крахмалом, разрыхлителем и содой муку и замесить тесто. Добавить нарубленный шоколад и орехи. Перемешать.
- Сформировать шарики и уложить на застеленный противень на расстоянии.
- Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 10 минут с конвекцией. Дать постоять 5-7 минут.