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Запеканка с творогом и кекс – в них удачно можно использовать мандарины

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
26 декабря, 16:20
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Для запеканки нужны будут не только дольки мандарина, а их мякоть и немного цедры. Для кекса слои теста чередуются с цитрусовыми
Рецепты выпечки с мандаринами
Рецепты выпечки с мандаринами / Фото: Коллаж: Сегодня

Как и любая выпечка с хурмой, в нашем случае, кексу и творожной запеканке, мандарины придадут оранжевое очарование.

Эти цитрусовые, в сравнении с другими, не обладают яркими вкусовыми проявлениями, но сделают эти десерты классными.

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Рецепты взяты у фудблогеров oksicooking и shurka.prosto.

Творожная запеканка с мандаринами

Творожная запеканка с мандаринами
Творожная запеканка с мандаринами / Фото: instagram.com/shurka.prosto

Ингредиенты:

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  • Творог мягкий – 180 г
  • Яйцо
  • Сметана, манка – по 3 ст. л.
  • Соль – щепотка
  • Мандариновая цедра – 1 ст. л.
  • Ванилин и сахар – по вкусу
  • Мандарины – 5 шт.

Как приготовить:

  1. Очистить 3 мандарины, тщательно убрать пленку с долек и измельчить. Остальные будут для украшения.
  2. Творог перетереть, соединить со сметаной, манкой и сахаром, перемешать.
  3. Добавить щепотку соли, разрыхлитель, ванилин и мякоть мандаринов, еще раз перемешать.
  4. Форму для запекания смазать сливочным маслом. Выложить массу. Сверху украсить дольками мандаринов.
  5. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут.

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Мандариновый кекс

Мандариновый кекс
Мандариновый кекс / Фото: instagram.com/oksicooking

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Ингредиенты:

  • Мандарины – 4 шт.
  • Сахара, мука, сливочное масло – по 150 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Яйца – 3 шт.

Как приготовить:

  1. Дольки мандаринов подсушить при комнатной температуре в течение часа.
  2. В сковороде растопить кусочек масла, добавить 1 ч. л. сахара и слегка обжарить мандарины.
  3. Взбить миксером мягкое масло с сахаром, добавить яйца, просеянную муку с разрыхлителем. Все хорошо взбить.
  4. Форму для кекса смазать маслом, выложить слоями тесто и мандарины. Верхний слой – тесто.
  5. Духовку разогреть до 180 градусов и выпекать 60 минут.

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Ирина Маслова
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