Запорожские бублики – рецепт выпечки, которую помнят с детства не только запорожцы

Выпечки подобной текстуры теста, но разной формы, во времена детства тех, кому чуть больше 30-ти лет, было достаточно.
Рецептом больших сметанных лепешек мы делились. Пришло время для запорожских бубликов, одних из самых ярких представителей украинских бубликов того периода.
Запорожские были чуть меньше обычных, но с маком. Если есть кунжут, можно использовать и его. Но с маком – это правильно.
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Тесто замешивается на сухих дрожжах и растительном масле. После полного замеса оно должно отдохнуть.
По технологии будущие бублики сначала проварятся в кипятке секунд 10-12, потом дойдут до готовности в духовке.
Запорожские бублики
Ингредиенты:
- 1 стакан воды;
- 3 ч. л. с горкой сухих дрожжей;
- 3 ст. л. с горкой сахара;
- 1 ч. л. соли;
- 3 стакана муки;
- 1/3 стакана растительного масла;
- мак.
В Турции гордятся своими особенными бубликами симитами, их рецепт известен со времен султанов.
Как приготовить:
- В стакане горячей воды развести сухие дрожжи. Размешать и оставить на 20 минут.
- Всыпать сахар и соль, снова перемешать. Частями добавить муку, вымесить.
- Влить растительное масло, хорошо вымесить. Накрыть пленкой и оставить на 30-40 минут.
- Тесто разделить на 10-12 частей. Поставить кастрюлю с водой на огонь, духовку разогреть до 220 градусов. Противень смазать маслом и застелить пергаментом.
- Из заготовок сформировать бублики. С помощью шумовки положить в кипящую воду на 10 секунд.
- Опустить в тарелку с маком, выложить на противень стороной без мака. Выпекать 15–20 минут.
Здесь смотрите процесс приготовления украинских бубликов.