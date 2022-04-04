Запорожские бублики – рецепт выпечки, которую помнят с детства не только запорожцы

Ни молока, ни сливочного масла, ни кефира для бубликов не нужно. Обычно их выпекали с маком. Если есть кунжут, используйте и его

Запорожские бублики - рецепты выпечки, любимой из детства / Фото: instagram.com/olga_fedina_

Выпечки подобной текстуры теста, но разной формы, во времена детства тех, кому чуть больше 30-ти лет, было достаточно.

Рецептом больших сметанных лепешек мы делились. Пришло время для запорожских бубликов, одних из самых ярких представителей украинских бубликов того периода.

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Запорожские были чуть меньше обычных, но с маком. Если есть кунжут, можно использовать и его. Но с маком – это правильно.

Тесто замешивается на сухих дрожжах и растительном масле. После полного замеса оно должно отдохнуть.

По технологии будущие бублики сначала проварятся в кипятке секунд 10-12, потом дойдут до готовности в духовке.

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Запорожские бублики

Запорожские бублики / Фото: instagram.com/sashasa_fonov1979/

Ингредиенты:

1 стакан воды;

3 ч. л. с горкой сухих дрожжей;

3 ст. л. с горкой сахара;

1 ч. л. соли;

3 стакана муки;

1/3 стакана растительного масла;

мак.

В Турции гордятся своими особенными бубликами симитами, их рецепт известен со времен султанов.

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Как приготовить:

В стакане горячей воды развести сухие дрожжи. Размешать и оставить на 20 минут. Всыпать сахар и соль, снова перемешать. Частями добавить муку, вымесить. Влить растительное масло, хорошо вымесить. Накрыть пленкой и оставить на 30-40 минут. Тесто разделить на 10-12 частей. Поставить кастрюлю с водой на огонь, духовку разогреть до 220 градусов. Противень смазать маслом и застелить пергаментом. Из заготовок сформировать бублики. С помощью шумовки положить в кипящую воду на 10 секунд. Опустить в тарелку с маком, выложить на противень стороной без мака. Выпекать 15–20 минут.

Здесь смотрите процесс приготовления украинских бубликов.