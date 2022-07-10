Заправка для борща, которая хранится всю зиму, – рецепт для мультиварки (видео)

Чтобы зимой вкусно есть картошку, для этого мы консервируем помидоры. Чтобы экономить время и деньги на овощи, стоит запастись заправкой для борща.
Ольга Матвей предлагает сэкономить время и на ее приготовлении, воспользовавшись мультиваркой. Сначала все ингредиенты пробиваются в блендере, потом тушатся 40 минут.
Уксус нужно добавить за 5 минут до конца приготовления.
Заправка для борща
Ингредиенты:
- свекла – 3 шт.;
- помидоры – 5 шт.;
- морковь – 2 шт.;
- масло – 125 мл;
- соль;
- лук, болгарский перец – по 1 шт.;
- чеснок – 3 зубка;
- уксус 9% – 50 мл.
Как приготовить:
- На помидорах сделать надрезы, выложить в емкость и залить кипятком. Оставить на две минуты.
- Морковь и свеклу измельчить в блендере. Выложить в чашу мультиварки.
- Помидоры почистить, удалить сердцевину. Измельчить вместе с луком, перцем и чесноком, выложить в мультиварку.
- Добавить соль и растительное масло. Тушить 40 минут.
- За 5 минут до окончания влить уксус.
- Разлить по стерилизованным банкам. Укутать и оставить до остывания.
Как готовит заправку для борща ее автор – смотрите ниже.
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