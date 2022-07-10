Заправка для борща, которая хранится всю зиму, – рецепт для мультиварки (видео)

Автор рецепта использует лук. Если вы не любите его присутствие в борще, все равно возьмите немного. Он не будет чувствоваться

Как приготовить заправку для борща на зиму / Фото: depositphotos.com, Коллаж: Сегодня, freepik.com

Чтобы зимой вкусно есть картошку, для этого мы консервируем помидоры. Чтобы экономить время и деньги на овощи, стоит запастись заправкой для борща.

Ольга Матвей предлагает сэкономить время и на ее приготовлении, воспользовавшись мультиваркой. Сначала все ингредиенты пробиваются в блендере, потом тушатся 40 минут.

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Уксус нужно добавить за 5 минут до конца приготовления.

Заправка для борща

Заправка для борща, рецепт для мультиварки / Фото: instagram.com/gotovimvkysnodoma/

Ингредиенты:

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свекла – 3 шт.;

помидоры – 5 шт.;

морковь – 2 шт.;

масло – 125 мл;

соль;

лук, болгарский перец – по 1 шт.;

чеснок – 3 зубка;

уксус 9% – 50 мл.

Как приготовить:

На помидорах сделать надрезы, выложить в емкость и залить кипятком. Оставить на две минуты. Морковь и свеклу измельчить в блендере. Выложить в чашу мультиварки. Помидоры почистить, удалить сердцевину. Измельчить вместе с луком, перцем и чесноком, выложить в мультиварку. Добавить соль и растительное масло. Тушить 40 минут. За 5 минут до окончания влить уксус. Разлить по стерилизованным банкам. Укутать и оставить до остывания.

Как готовит заправку для борща ее автор – смотрите ниже.

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Если любите кабачки, то попробуйте их законсервировать по этому рецепту, они называются "Кровавая Мери".