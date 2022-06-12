Засыпанная капуста со шкварками – интересный рецепт украинской кухни

Засыпанная, потому что в процессе засыпается пшеном. Капуста используется квашенная, блюдо подается со шкварками

Засыпанная капуста со шкварками, рецепт украинской кухни

Время не ограничиваться в познании украинской кухни одними паляницаит и галушками, это абсолютно несправедливо.

Обязательно нужно попробовать засыпанную капусту из Закарпатья. Как сообщают на канале КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ, без нее не обходилась ни одна свадьба.

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Блюдо многослойное: здесь и квашеная капуста, и пшено, и заливка на основе жирной сметаны. Это все усиливается шкварками с луком.

Ингредиентов в рецепте на очень большую кастрюлю, сокращайте их количество, если нужно.

Засыпанная капуста со шкварками

Ингредиенты:

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квашеная капуста – 1 кг;

пшено – 200 г;

вода – 1,6 л;

лук, яйцо – по 1 шт.;

сметана – 200 г;

мука – 2-3 ст. л.

подчеревина – 500 г;

соль.

Как приготовить:

Капусту хорошо промыть, порезать, залить водой и варить от 40 минут до часа, все будет зависеть от капусты. Пшено хорошо промыть в воде и залить кипятком на 5 минут. Переложить к капусте, распределяя по поверхности, не перемешивая. Для заливки просеянную муку соединить со взбитым яйцом, посолить и перемешать вилкой до однородности. Добавить воду и сметану, перемешать, чтобы не было комочков. Подчеревину нарезать крупно, обжарить вместе с солью и переложить на тарелку. На этой же сковороде обжарить нарезанный лук. Выложить лук к капусте с пшеном и перемешать. Накрыть крышкой, готовить 2 минуты. Добавить заливку, помешивая. Перемешать и готовить на медленном огне 5 минут. Довести до кипения, отключить огонь. Подавать со шкварками.

Подробней о засыпанной капусте смотрите в видео.

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