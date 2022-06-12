Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 📺 Спецпроект: Пояснює Панюта 🌱 Троица 2022

Без муки и сахара

Бамбл-кофе

Сыр за 15 минут

Готовим баклажаны

Как в детстве

Суп из кабачков
СЕГОДНЯ Еда

Засыпанная капуста со шкварками – интересный рецепт украинской кухни

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 июня, 16:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Засыпанная, потому что в процессе засыпается пшеном. Капуста используется квашенная, блюдо подается со шкварками
Засыпанная капуста со шкварками, рецепт украинской кухни
Засыпанная капуста со шкварками, рецепт украинской кухни

Время не ограничиваться в познании украинской кухни одними паляницаит и галушками, это абсолютно несправедливо.

Обязательно нужно попробовать засыпанную капусту из Закарпатья. Как сообщают на канале КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ, без нее не обходилась ни одна свадьба.

Реклама

Блюдо многослойное: здесь и квашеная капуста, и пшено, и заливка на основе жирной сметаны. Это все усиливается шкварками с луком.

Ингредиентов в рецепте на очень большую кастрюлю, сокращайте их количество, если нужно.

Засыпанная капуста со шкварками

Ингредиенты:

Реклама
  • квашеная капуста – 1 кг;
  • пшено – 200 г;
  • вода – 1,6 л;
  • лук, яйцо – по 1 шт.;
  • сметана – 200 г;
  • мука – 2-3 ст. л.
  • подчеревина – 500 г;
  • соль.

Как приготовить:

  1. Капусту хорошо промыть, порезать, залить водой и варить от 40 минут до часа, все будет зависеть от капусты.
  2. Пшено хорошо промыть в воде и залить кипятком на 5 минут. Переложить к капусте, распределяя по поверхности, не перемешивая.
  3. Для заливки просеянную муку соединить со взбитым яйцом, посолить и перемешать вилкой до однородности. Добавить воду и сметану, перемешать, чтобы не было комочков.
  4. Подчеревину нарезать крупно, обжарить вместе с солью и переложить на тарелку. На этой же сковороде обжарить нарезанный лук.
  5. Выложить лук к капусте с пшеном и перемешать. Накрыть крышкой, готовить 2 минуты.
  6. Добавить заливку, помешивая. Перемешать и готовить на медленном огне 5 минут. Довести до кипения, отключить огонь.
  7. Подавать со шкварками.

Подробней о засыпанной капусте смотрите в видео.

Реклама

Если любите вареники, то не пропустите рецепт гречневых с творогом, это тоже рецепт украинской кухни.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Используете мяту в рационе?
Готовить
Подборка блюд
Что приготовить из брокколи
Рецепты
Секреты чешской кухни
Куриная печень
Готовить
Секреты свежести
Как хранить сыр?
Узнать
Контроль качества
Как проверить чай?
Хакнуть
Кулинарная скорая помощь
Чем заменить соль в рационе?
Узнать
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Лайфхак недели
Домашняя вареная колбаса
Хакнуть

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять