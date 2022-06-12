Засыпанная капуста со шкварками – интересный рецепт украинской кухни

Время не ограничиваться в познании украинской кухни одними паляницаит и галушками, это абсолютно несправедливо.
Обязательно нужно попробовать засыпанную капусту из Закарпатья. Как сообщают на канале КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ, без нее не обходилась ни одна свадьба.
Блюдо многослойное: здесь и квашеная капуста, и пшено, и заливка на основе жирной сметаны. Это все усиливается шкварками с луком.
Ингредиентов в рецепте на очень большую кастрюлю, сокращайте их количество, если нужно.
Засыпанная капуста со шкварками
Ингредиенты:
- квашеная капуста – 1 кг;
- пшено – 200 г;
- вода – 1,6 л;
- лук, яйцо – по 1 шт.;
- сметана – 200 г;
- мука – 2-3 ст. л.
- подчеревина – 500 г;
- соль.
Как приготовить:
- Капусту хорошо промыть, порезать, залить водой и варить от 40 минут до часа, все будет зависеть от капусты.
- Пшено хорошо промыть в воде и залить кипятком на 5 минут. Переложить к капусте, распределяя по поверхности, не перемешивая.
- Для заливки просеянную муку соединить со взбитым яйцом, посолить и перемешать вилкой до однородности. Добавить воду и сметану, перемешать, чтобы не было комочков.
- Подчеревину нарезать крупно, обжарить вместе с солью и переложить на тарелку. На этой же сковороде обжарить нарезанный лук.
- Выложить лук к капусте с пшеном и перемешать. Накрыть крышкой, готовить 2 минуты.
- Добавить заливку, помешивая. Перемешать и готовить на медленном огне 5 минут. Довести до кипения, отключить огонь.
- Подавать со шкварками.
Подробней о засыпанной капусте смотрите в видео.
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