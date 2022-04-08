Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

Без молока

Жарим до корочки

Тесто за 10 минут

Вкус детства

Чем заменить сливки

На кислом молоке
СЕГОДНЯ Еда

Завтрак детства – приготовьте творожно-вермишелевую запеканку

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 апреля, 07:07
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Количество ингредиентов условное. Вермишель отваривается заранее. Можно использовать сухофрукты или ягоды из варенья
Творожная запеканка с вермишелью
Творожная запеканка с вермишелью / Фото: Карамелька

Вкусно запечь можно практически все, главное, чтобы ингредиенты сочетались.

Завтрак станет особенным, если приготовить запеканку из рисовой каши. А вот творожно-вермишелевая многих вернет во времена детского сада и школы.

Реклама

Вермишель использовали когда-то, чтобы сэкономить на твороге, и для сытости, конечно.

На домашней кухне количество всех ингредиентов зависит от личных предпочтений.

Улучшайте и модифицируйте эту запеканку по своему вкусу.

Реклама

Творожно-вермишелевая запеканка

Творожно-вермишелевая запеканка
Творожно-вермишелевая запеканка / Фото: Карамелька

Ингредиенты:

  • отварная вермишель;
  • творог – 300 г;
  • сахар – 3 ст. л.;
  • ванильный сахар;
  • куркума – щепотка;
  • яйца – 3 шт.;
  • сливочное масло – 40 г;
  • манка для посыпки формы.

И еще один рецепт к завтраку – творожно-рисовой запеканки с яблоками – найдете здесь.

Реклама

Как приготовить:

  1. Творог смешать с сахаром и ванильным сахаром. Добавить куркуму и перемешать.
  2. В вареную вермишель добавить яйца и тщательно перемешать. Соединить творог с вермишелью.
  3. Форму для запекания смазать сливочным маслом. Присыпать манкой.
  4. Духовку разогреть до 170-180 градусов, выпекать до зарумянивания.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Секреты свежести
Как хранить цветную капусту?
Узнать
Будете печь паски в этом году?
Узнать рецепт
Рецепт по гороскопу
Что приготовить для Стрельцов
Узнать блюдо
Кулинарная скорая помощь
Спасаем пересоленное
Как исправить
Лайфхак недели
Домашние чипсы
Хакнуть
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Контроль качества
Проверить свежесть молока
Узнать
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять