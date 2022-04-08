Завтрак детства – приготовьте творожно-вермишелевую запеканку

Вкусно запечь можно практически все, главное, чтобы ингредиенты сочетались.
Завтрак станет особенным, если приготовить запеканку из рисовой каши. А вот творожно-вермишелевая многих вернет во времена детского сада и школы.
Вермишель использовали когда-то, чтобы сэкономить на твороге, и для сытости, конечно.
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На домашней кухне количество всех ингредиентов зависит от личных предпочтений.
Улучшайте и модифицируйте эту запеканку по своему вкусу.
Творожно-вермишелевая запеканка
Ингредиенты:
- отварная вермишель;
- творог – 300 г;
- сахар – 3 ст. л.;
- ванильный сахар;
- куркума – щепотка;
- яйца – 3 шт.;
- сливочное масло – 40 г;
- манка для посыпки формы.
И еще один рецепт к завтраку – творожно-рисовой запеканки с яблоками – найдете здесь.
Как приготовить:
- Творог смешать с сахаром и ванильным сахаром. Добавить куркуму и перемешать.
- В вареную вермишель добавить яйца и тщательно перемешать. Соединить творог с вермишелью.
- Форму для запекания смазать сливочным маслом. Присыпать манкой.
- Духовку разогреть до 170-180 градусов, выпекать до зарумянивания.