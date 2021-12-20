Жареная картошка плюс фарш – получится сытный ужин под очень сырной корочкой

Сначала картофель и фарш слегка обжариваются, затем запекаются под двумя видами сыра – моцареллой и вашим любимым твердым

Запеканка с жареным картофелем и фаршем / Фото: dans la cuisine de sou

То, что запеканки, картофельные, сырные, мясные, – частый выбор для ужина объяснить просто.

Это классный способ сэкономить время и накормить всю семью. Мало того, запеканки бывают настолько интересными, что их не стыдно поставить на праздничный стол.

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Как и эту, с жаренной картошкой и фаршем. Последний может быть любым, а вот сыра для нее лучше не жалеть.

Рецепт взят у канала Dans la cuisine de sou.

Запеканка из жареного картофеля с куриным фаршем

Ингредиенты:

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1 кг картофеля;

400 г фарша;

1 шт. лук;

2 зуб. чеснока;

400 мл томатного сока;

1 шт. лавровый лист;

150-200 г моцареллы;

100 г твердого сыра;

половина ч. л. острого перца;

соль, перец, орегано, растительное масло.

Как приготовить: