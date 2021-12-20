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Жареная картошка плюс фарш – получится сытный ужин под очень сырной корочкой

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
20 декабря, 17:41
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Сначала картофель и фарш слегка обжариваются, затем запекаются под двумя видами сыра – моцареллой и вашим любимым твердым
Запеканка с жареным картофелем и фаршем
Запеканка с жареным картофелем и фаршем / Фото: dans la cuisine de sou

То, что запеканки, картофельные, сырные, мясные, – частый выбор для ужина объяснить просто.

Это классный способ сэкономить время и накормить всю семью. Мало того, запеканки бывают настолько интересными, что их не стыдно поставить на праздничный стол.

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Как и эту, с жаренной картошкой и фаршем. Последний может быть любым, а вот сыра для нее лучше не жалеть.

Рецепт взят у канала Dans la cuisine de sou.

Запеканка из жареного картофеля с куриным фаршем

Ингредиенты:

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  • 1 кг картофеля;
  • 400 г фарша;
  • 1 шт. лук;
  • 2 зуб. чеснока;
  • 400 мл томатного сока;
  • 1 шт. лавровый лист;
  • 150-200 г моцареллы;
  • 100 г твердого сыра;
  • половина ч. л. острого перца;
  • соль, перец, орегано, растительное масло.

Как приготовить:

  1. Картофель нарезать полумесяцем. Обжарить на растительном масле в течение 15 минут. Во время готовки посолить и поперчить по вкусу. Добавить острый перец, орегано и перемешать.
  2. Переложить картофель в форму для запекания.
  3. В той же сковороде обжарить фарш с луком в течение 3 минут. Влить томатный сок, добавить соль, перец и орегано. Пропустить чеснок через пресс и добавить к фаршу.
  4. Добавить стакан воды, лавровый лист и готовить под закрытой крышкой 7 минут.
  5. Выложить фарш на картофель и распределить. Сверху выложить кусочки моцареллы и тертый сыр. Полить растительным маслом.
  6. Запекать 15 минут при 200 градусах.

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