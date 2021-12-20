Жареная картошка плюс фарш – получится сытный ужин под очень сырной корочкой

Запеканка с жареным картофелем и фаршем / Фото: dans la cuisine de sou
То, что запеканки, картофельные, сырные, мясные, – частый выбор для ужина объяснить просто.
Это классный способ сэкономить время и накормить всю семью. Мало того, запеканки бывают настолько интересными, что их не стыдно поставить на праздничный стол.
Как и эту, с жаренной картошкой и фаршем. Последний может быть любым, а вот сыра для нее лучше не жалеть.
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Рецепт взят у канала Dans la cuisine de sou.
Запеканка из жареного картофеля с куриным фаршем
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля;
- 400 г фарша;
- 1 шт. лук;
- 2 зуб. чеснока;
- 400 мл томатного сока;
- 1 шт. лавровый лист;
- 150-200 г моцареллы;
- 100 г твердого сыра;
- половина ч. л. острого перца;
- соль, перец, орегано, растительное масло.
Как приготовить:
- Картофель нарезать полумесяцем. Обжарить на растительном масле в течение 15 минут. Во время готовки посолить и поперчить по вкусу. Добавить острый перец, орегано и перемешать.
- Переложить картофель в форму для запекания.
- В той же сковороде обжарить фарш с луком в течение 3 минут. Влить томатный сок, добавить соль, перец и орегано. Пропустить чеснок через пресс и добавить к фаршу.
- Добавить стакан воды, лавровый лист и готовить под закрытой крышкой 7 минут.
- Выложить фарш на картофель и распределить. Сверху выложить кусочки моцареллы и тертый сыр. Полить растительным маслом.
- Запекать 15 минут при 200 градусах.
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