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Жареные пельмени – как приготовить, чтобы была золотистая и хрустящая корочка

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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8 июня, 09:36
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Ниже два способа – для сваренных и замороженных пельменей. По желанию в процессе обжаривания можно добавить немного тертого твердого сыра
Жареные пельмени
Жареные пельмени

Это когда хочется из простых пельменей сделать не то, чтобы что-то невероятное, но усовершенствовать простую еду точно.

К слову, если любите пельмени и экономить время, то их можно быстро приготовить на сковороде.

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Ниже – два рецепта для жареных пельменей. Первый, мы его попробовали, для сваренных пельменей. Количество воды, которая вливается в сковороду, регулируйте.

Здесь важно, чтобы пельмени не размокли еще больше, а приобрели хрустящую текстуру.

Второй нашли у Без Фартука – кулинарный канал. Тут вода не нужна, так как используются замороженный продукт.

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Жареные пельмени с сыром

Жареные пельмени с сыром
Жареные пельмени с сыром / Фото: instagram.com/katiastepina_/

Ингредиенты:

  • пельмени;
  • масло сливочное – 50 г;
  • сметана – 2 ст. л.;
  • вода – 0,5 стакана;
  • паприка, специи, соль;
  • сыр твердый – 50 г;
  • зелень.

Как приготовить:

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  1. Пельмени отварить, слить воду, бросить на сковороду. Добавить масло и сметану, перемешать.
  2. Влить воду и добавить специи, перемешать. Готовить до испарения жидкости под крышкой, помешивая.
  3. Добавить тертый сыр и зелень, перемешать.

Как пожарить замороженные пельмени

Для начала нужно разогреть немного сливочного масла на сковороде и выложить пельмени. Жарить их нужно по 5 минут с каждой стороны.

Теперь можно накрыть крышкой и готовить, переворачивая пельмени, еще 3-5 минут. Подавать их можно с соусом из сметаны и нарезанной зелени.

Здесь смотрите, как правильно обжаривать пельмени.

Обязательно попробуйте ленивые пельмени, которые готовятся в духовке.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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