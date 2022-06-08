Жареные пельмени – как приготовить, чтобы была золотистая и хрустящая корочка

Это когда хочется из простых пельменей сделать не то, чтобы что-то невероятное, но усовершенствовать простую еду точно.
К слову, если любите пельмени и экономить время, то их можно быстро приготовить на сковороде.
Ниже – два рецепта для жареных пельменей. Первый, мы его попробовали, для сваренных пельменей. Количество воды, которая вливается в сковороду, регулируйте.
Здесь важно, чтобы пельмени не размокли еще больше, а приобрели хрустящую текстуру.
Второй нашли у Без Фартука – кулинарный канал. Тут вода не нужна, так как используются замороженный продукт.
Жареные пельмени с сыром
Ингредиенты:
- пельмени;
- масло сливочное – 50 г;
- сметана – 2 ст. л.;
- вода – 0,5 стакана;
- паприка, специи, соль;
- сыр твердый – 50 г;
- зелень.
Как приготовить:
- Пельмени отварить, слить воду, бросить на сковороду. Добавить масло и сметану, перемешать.
- Влить воду и добавить специи, перемешать. Готовить до испарения жидкости под крышкой, помешивая.
- Добавить тертый сыр и зелень, перемешать.
Как пожарить замороженные пельмени
Для начала нужно разогреть немного сливочного масла на сковороде и выложить пельмени. Жарить их нужно по 5 минут с каждой стороны.
Теперь можно накрыть крышкой и готовить, переворачивая пельмени, еще 3-5 минут. Подавать их можно с соусом из сметаны и нарезанной зелени.
Здесь смотрите, как правильно обжаривать пельмени.
Обязательно попробуйте ленивые пельмени, которые готовятся в духовке.