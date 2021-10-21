Жареный "мозг" тыквы на Хэллоуин – пожалуй, самый оригинальный рецепт закуски к празднику

Для начала нужно подготовить и вырезать хэллоуинскую тыкву, ведь нам нужно место, чтобы поместить туда "мозги". Сайт о правильном питании Dana Monsees предлагает приготовить эту закуску из цветной капусты. Головку нужно будет разрезать пополам, стараясь, чтобы капуста не рассыпалась.
Когда вы запечете капусту и будете оформлять "мозг" уже на тыкву, не нужно ее утрамбовывать. Все равно она окажется на тарелке вместе с томатным соусом или кетчупом.
Что касается подачи, то здесь можно фантазировать – приготовить разные соусы с сыром и подавать "мозг" вместе с ними.
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Жареный "мозг" тыквы
Ингредиенты:
- по 1 шт. средняя тыква, головка цветной капусты;
- 3 ст. л. оливкового масла;
- половина лимона, сок;
- 1 ч. л. соли;
- 300 мл куриного бульона;
- специи – по вкусу;
- томатный соус или кетчуп для подачи.
Как приготовить:
- Разогрейте духовку до 200 градусов и срежьте листья с цветной капусты. Осторожно удалите нижнюю часть сердцевины, чтобы соцветия остались целыми и вместе. Хорошо полейте оливковым маслом, добавьте специи.
- Налейте куриный бульон в форму для запекания, выложите капусту. Готовьте 20 минут без крышки.
- Затем уменьшите температуру до 180 градусов, накройте капусту фольгой и готовьте еще 30 минут.
- Охладите цветную капусту и установите на тыкву. Перед подачей полить "мозг" томатной пастой или кетчупом.