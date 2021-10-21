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Жареный "мозг" тыквы на Хэллоуин – пожалуй, самый оригинальный рецепт закуски к празднику

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
21 октября, 15:53
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В роли "мозга" – цветная капуста, усилить реалистичность поможет томатная паста или кетчуп. После того, как капуста будет готова, ее нужно аккуратно взгромоздить на тыкву
"Мозг" тыквы - рецепт на Хэллоуин
"Мозг" тыквы - рецепт на Хэллоуин / Фото: cleanketolifestyle.com

Для начала нужно подготовить и вырезать хэллоуинскую тыкву, ведь нам нужно место, чтобы поместить туда "мозги". Сайт о правильном питании Dana Monsees предлагает приготовить эту закуску из цветной капусты. Головку нужно будет разрезать пополам, стараясь, чтобы капуста не рассыпалась.

Когда вы запечете капусту и будете оформлять "мозг" уже на тыкву, не нужно ее утрамбовывать. Все равно она окажется на тарелке вместе с томатным соусом или кетчупом.

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Что касается подачи, то здесь можно фантазировать – приготовить разные соусы с сыром и подавать "мозг" вместе с ними.

Жареный "мозг" тыквы

Ингредиенты:

  • по 1 шт. средняя тыква, головка цветной капусты;
  • 3 ст. л. оливкового масла;
  • половина лимона, сок;
  • 1 ч. л. соли;
  • 300 мл куриного бульона;
  • специи – по вкусу;
  • томатный соус или кетчуп для подачи.

Как приготовить:

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  1. Разогрейте духовку до 200 градусов и срежьте листья с цветной капусты. Осторожно удалите нижнюю часть сердцевины, чтобы соцветия остались целыми и вместе. Хорошо полейте оливковым маслом, добавьте специи.
  2. Налейте куриный бульон в форму для запекания, выложите капусту. Готовьте 20 минут без крышки.
  3. Затем уменьшите температуру до 180 градусов, накройте капусту фольгой и готовьте еще 30 минут.
  4. Охладите цветную капусту и установите на тыкву. Перед подачей полить "мозг" томатной пастой или кетчупом.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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