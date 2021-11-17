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"Живое" варенье из фейхоа – как быстро приготовить эту витаминную бомбу

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
17 ноября, 14:18
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Это варенье не нужно варить, чтобы сохранить максимальную пользу фрукта. Оно перетирается с сахаром и должно постоять в тепле чуть больше 3 часов
Варенье из фейхоа
Варенье из фейхоа / Фото: instagram.com/tan_chik_love

Оказывается, фейхоа – достаточно универсальный фрукт. С ним можно приготовить классный салат, что уж говорить о варенье.

Обычно делают так: берут фейхоа и сахар в пропорции 1:1. Но лучше, если фруктов будет все-таки больше.

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Автор рецепта tan_chik_love не добавляла измельченные апельсины и грецкие орехи. По желанию это все можно использовать.

Варенье из фейхоа

Ингредиенты:

  • 1300 г фейхоа;
  • 1 кг сахара.

Как приготовить:

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  1. Фейхоа помыть, срезать хвостики и вместе с кожурой перемолоть в комбайне, блендере или на мясорубке.
  2. Добавить сахар, перемешать и оставить в тепле на 3 часа. За это время надо несколько раз перемешать.
  3. Разлить по стерильным банкам и убрать в холодильник.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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