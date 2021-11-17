"Живое" варенье из фейхоа – как быстро приготовить эту витаминную бомбу

Оказывается, фейхоа – достаточно универсальный фрукт. С ним можно приготовить классный салат, что уж говорить о варенье.
Обычно делают так: берут фейхоа и сахар в пропорции 1:1. Но лучше, если фруктов будет все-таки больше.
Автор рецепта tan_chik_love не добавляла измельченные апельсины и грецкие орехи. По желанию это все можно использовать.
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Варенье из фейхоа
Ингредиенты:
- 1300 г фейхоа;
- 1 кг сахара.
Как приготовить:
- Фейхоа помыть, срезать хвостики и вместе с кожурой перемолоть в комбайне, блендере или на мясорубке.
- Добавить сахар, перемешать и оставить в тепле на 3 часа. За это время надо несколько раз перемешать.
- Разлить по стерильным банкам и убрать в холодильник.
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