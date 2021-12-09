Еда
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин ⚽ Заря - Буде-Глимт: онлайн 💡 Запрет пакетов 🎄 Новый год 2022

Салаты с виноградом

Сезонная запеканка

Напитки осени

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Зимний чесночный суп с копченостями – рецепт для мультиварки

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
9 декабря, 17:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Авторы рецепта настоятельно рекомендуют как можно дольше готовить этот суп. Такой процесс позволит копченостям максимально отдать свои запах, вкус и развариться
Зимний чесночный суп - рецепт для мультиварки
Зимний чесночный суп - рецепт для мультиварки / Фото: RBB

Когда на улице промозглая погода, хочется согреваться ароматной горячей едой. С этим прекрасно справляются зимние супы.

Этот – с копченостями, поэтому чем дольше будущий суп будет томиться, тем лучше. То же касается чеснока. Его нужно не менее 3 зубчиков, суп все-таки чесночный.

Реклама

На канале RBB рекомендуют все специи (кроме тмина), которые предусматривает рецепт, сложить в мешочек или специальный органайзер и положить его к остальным ингредиентам во время готовки.

Зимний чесночный суп с копченостями

Ингредиенты

  • 120 г моркови;
  • 80 г – корень сельдерея;
  • 25 г – корень петрушки;
  • 900 г копченостей;
  • 500 г картофеля;
  • 2 шт. лавровый лист;
  • 3 л воды;
  • Перец горошком, соль, тмин, майоран, чеснок – по вкусу.

Как приготовить:

Реклама
  1. Копчености, морковь, сельдерей и корень петрушки нарезать.
  2. Выложить копчености в чашу мультиварки, добавить нарезанный картофель и остальные овощи. Добавить специи в мешочке и посыпать ингредиенты тмином. Посолить по вкусу. Майоран добавляется в конце.
  3. Залить водой и установить режим "Томление". В конце готовки выдавить в суп чеснок через пресс, добавить майоран. Довести до вкуса солью и перцем.

Читайте также:

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Тест редакции
Звездная пицца
Мы продегустировали 3 вида DZIDZIO PIZZA
Честный отзыв
Любишь французскую кухню?
Где лучшие круасаны в Киеве
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира
Легко справляетесь с чисткой киви?
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять