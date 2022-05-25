Знаменитый сахарный пирог со вкусом сливочного крема – очень простой рецепт

Но это не значит, что если сахарный, то очень сладкий. Совсем немного его нужно в тесто и для соуса – он заливает тесто перед выпеканием, полностью пропитывая пирог

Рецепт французского сахарного пирога

Любой, даже самый простой пирог, может удивить своим обаянием. Это касается яблочного из Ирландии со штрейзелем, этим, собственно, и знаменит французский сахарный пирог.

Он очень пышный, нужны дрожжи и расстойка теста – после замеса и перед выпеканием.

Реклама

Когда духовка будет разогрета, сделайте отверстия в пироге и залейте в них соус на основе сливок, сахара и сливочного масла.

Рецепт увидели на канале Очень Вкусно!.

Французский сахарный пирог

Французский сахарный пирог / Фото: Очень Вкусно!

Реклама

Ингредиенты:

молоко – 200 мл;

сахар – 2 ст. л.;

дрожжи сухие – 2 ч. л. или 25 г свежих;

яйцо – 2 шт.;

масло сливочное – 120 г;

ванилин – полпакетика;

щепотка соли;

мука – 470 г (+ -).

Для соуса:

сахар – 120 г;

масло сливочное – 50 г;

ванилин – полпакетика;

сливки 20% – 120 мл.

Как приготовить:

Реклама

Соединить теплое молоко, сахар и дрожжи. Оставить на 5-10 минут. Добавить яйца, сахар, теплое сливочное масло, ванилин и просеянную муку. Замесить тесто. Оставить отдохнуть на 50 минут. Для соуса соединить масло, сахар и ванилин. Тщательно перетереть. Выложить в застеленную и смазанную маслом форму и оставить еще на 25 минут. Сделать углубления и распределить соус. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут.

Каким красивым получается сахарный пирог, можно посмотреть в видео.

Обязательно стоит попробовать максимально простой пирог "5 ложек", он замешивается на кефире.