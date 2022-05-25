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Знаменитый сахарный пирог со вкусом сливочного крема – очень простой рецепт

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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25 мая, 09:03
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Но это не значит, что если сахарный, то очень сладкий. Совсем немного его нужно в тесто и для соуса – он заливает тесто перед выпеканием, полностью пропитывая пирог
Рецепт французского сахарного пирога
Рецепт французского сахарного пирога

Любой, даже самый простой пирог, может удивить своим обаянием. Это касается яблочного из Ирландии со штрейзелем, этим, собственно, и знаменит французский сахарный пирог.

Он очень пышный, нужны дрожжи и расстойка теста – после замеса и перед выпеканием.

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Когда духовка будет разогрета, сделайте отверстия в пироге и залейте в них соус на основе сливок, сахара и сливочного масла.

Рецепт увидели на канале Очень Вкусно!.

Французский сахарный пирог

Французский сахарный пирог
Французский сахарный пирог / Фото: Очень Вкусно!

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Ингредиенты:

  • молоко – 200 мл;
  • сахар – 2 ст. л.;
  • дрожжи сухие – 2 ч. л. или 25 г свежих;
  • яйцо – 2 шт.;
  • масло сливочное – 120 г;
  • ванилин – полпакетика;
  • щепотка соли;
  • мука – 470 г (+ -).

Для соуса:

  • сахар – 120 г;
  • масло сливочное – 50 г;
  • ванилин – полпакетика;
  • сливки 20% – 120 мл.

Как приготовить:

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  1. Соединить теплое молоко, сахар и дрожжи. Оставить на 5-10 минут.
  2. Добавить яйца, сахар, теплое сливочное масло, ванилин и просеянную муку. Замесить тесто. Оставить отдохнуть на 50 минут.
  3. Для соуса соединить масло, сахар и ванилин. Тщательно перетереть.
  4. Выложить в застеленную и смазанную маслом форму и оставить еще на 25 минут. Сделать углубления и распределить соус.
  5. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут.

Каким красивым получается сахарный пирог, можно посмотреть в видео.

Обязательно стоит попробовать максимально простой пирог "5 ложек", он замешивается на кефире.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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