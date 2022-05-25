Знаменитый сахарный пирог со вкусом сливочного крема – очень простой рецепт

Любой, даже самый простой пирог, может удивить своим обаянием. Это касается яблочного из Ирландии со штрейзелем, этим, собственно, и знаменит французский сахарный пирог.
Он очень пышный, нужны дрожжи и расстойка теста – после замеса и перед выпеканием.
Когда духовка будет разогрета, сделайте отверстия в пироге и залейте в них соус на основе сливок, сахара и сливочного масла.
Рецепт увидели на канале Очень Вкусно!.
Французский сахарный пирог
Ингредиенты:
- молоко – 200 мл;
- сахар – 2 ст. л.;
- дрожжи сухие – 2 ч. л. или 25 г свежих;
- яйцо – 2 шт.;
- масло сливочное – 120 г;
- ванилин – полпакетика;
- щепотка соли;
- мука – 470 г (+ -).
Для соуса:
- сахар – 120 г;
- масло сливочное – 50 г;
- ванилин – полпакетика;
- сливки 20% – 120 мл.
Как приготовить:
- Соединить теплое молоко, сахар и дрожжи. Оставить на 5-10 минут.
- Добавить яйца, сахар, теплое сливочное масло, ванилин и просеянную муку. Замесить тесто. Оставить отдохнуть на 50 минут.
- Для соуса соединить масло, сахар и ванилин. Тщательно перетереть.
- Выложить в застеленную и смазанную маслом форму и оставить еще на 25 минут. Сделать углубления и распределить соус.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут.
Каким красивым получается сахарный пирог, можно посмотреть в видео.
Обязательно стоит попробовать максимально простой пирог "5 ложек", он замешивается на кефире.