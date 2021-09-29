23 кулінарних секрети господинь, які збиралися роками

Кордонів кулінарної майстерності не буде ніколи. Щодня господині стають дедалі досвідченішими в цій справі, розповідаючи свої важливі спостереження та напрацювання. Є лайфхаки з приготування їжі від майстра Джеймі Олівера, тепер розширимо ці знання та покращимо свої здібності за допомогою цих простих порад.

Овочі, перші страви

Супи будуть смачніше, якщо зварити картоплину цілком, потім розім'яти її і додати до страви / Фото: Pixabay

Кулінарні поради досвідчених господинь / Фото: Pexels

Борщ і супи будуть смачніше, якщо зварити картоплину цілком, потім розім'яти її і додати до страви.

Якщо в супі або борщі є квашена капуста, то спочатку потрібно закидати картоплю. Через кислоту від капусти вона може бути твердою.

Відварені овочі для салатів варто різати тільки остиглі.

Якщо потрібен золотава, а не підгоріла цибуля, злегка обваляйте її в борошні перед обсмажуванням.

Варена картопля не лусне під час варіння, якщо в процесі додати в каструлю кілька крапель оцту. Також можна проткнути картоплину зубочисткою в декількох місцях.

Реклама

Читайте також: Як зробити смачними і ароматними прісні овочі

М'ясо і риба

Запечене м'ясо отримає золотистий колір, якщо обмазати його медом / Фото: Depositphotos

Не соліть м'ясо перед тепловою обробкою. Воно виділить сік і зробить його сухим. М'ясо потрібно солити за 10 хвилин до кінця приготування.

Щоб риба не варилася, а смажилася, краще обмазати її олією та додати зовсім небагато в сковороду.

Яловича печінка буде соковитою, якщо перед смаженням замочити її на 15-20 хвилин в молоці або вершках.

Швидше зняти плівки з печінки буде можливо, якщо потримати її хвилину-дві в гарячій воді.

Запечене м'ясо отримає золотистий колір, якщо злегка обмазати його медом.

Столова ложка цукру на 1 кг фаршу зробить котлети, тефтелі та фрикадельки максимально соковитими.

Панірувати котлети варто безпосередньо перед смаженням, інакше сухарі розбухнуть і зроблять їх сухуватими.

Зробіть невеликі надрізи по боках відбивних, так вони не згинатимуться під час смаження.

Реклама

Гарніри, яйця

Рис не розвариться, якщо попередньо його злегка обсмажити / Фото: freepik.com

Якщо для страви вам потрібен не розварений рис, то перед приготуванням його потрібно обсмажити кілька хвилин.

Олія сильно не шипітиме та розбризкуватиметься, якщо кинути в неї трохи солі.

Щоб отримати пишний омлет, збийте одне яйце з 1 ст. л. води і додайте до решти яєць.

Макарони, пельмені та вареники не злипнуться під час варіння, якщо капнути в каструлю трохи олії.

Випічка

Сирники будуть соковитіше, якщо додати в тісто трохи олії / Фото: Depositphotos

Якщо потрібні пишні білки для випічки, охолодіть їх у холодильнику і додайте трохи лимонного соку.

Не збивайте білки в алюмінієвому посуді, вони можуть набути сіруватого відтінку.

Якщо бісквіт складно дістати з форми, поставте її на холодну поверхню або рушник, змочений у холодній воді.

До тіста для сирників додайте трохи олії, вони будуть пишніше.

Разом з дріжджами в випічку можна додати трохи бренді. Випічка буде ароматніше.

Молоко не підгорить у сотейнику, якщо він буде холодним. І ще – воно не втече, якщо додати трохи цукру.