3 красиві різдвяні десерти: серед них – тістечко "Сніжок"

Ці солодощі схожі на новорічні десерти, їх теж можна готувати на Різдво. Усі вони красиві, деякі прості, а для деяких треба докласти старань.
Це стосується насамперед розкішного панфорте – найдавнішого італійського різдвяного десерту.
Різдвяні солодощі - рецепт / Фото: Колаж: Сьогодні
Печиво з кукурудзяних пластівців від ma.bestia готується дуже швидко, прикрасити його потрібно сушеною вишнею або журавлиною.
Тістечка "Сніжок" за рецептом ekasaulina неймовірно гарні. Прикрашаються білим шоколадом та кокосовою крихтою.
І нарешті, фудблогерка та авторка рецепта панфорте – olkamarolka – обіцяє, що цю різдвяну насолоду можна зберігати у холодильнику до чотирьох тижнів.
Тістечко "Сніжок" з грушевою начинкою
Інгредієнти для бісквіту:
- 4 шт. яйця (великі, кімнатної температури)
- по 150 г цукру, борошна;
- 15 мл олії;
- 30 мл кефіру;
- 1 ч. л. розпушувача;
- по щіпці ванільного цукру, солі.
Грушево-ванільна начинка:
- 150 г грушевого пюре;
- 70 г лимонного соку;
- 80 г цукру;
- ванілін.
Для крему:
- 200 г білого шоколаду;
- 100 г вершкового масла.
Для глазурі:
- 300 г білого шоколаду;
- кокосова стружка;
- кілька крапель олії.
Як приготувати:
- Духовку розігріти до 180 градусів, дно форми застелити пергаментним папером.
- Яйця збити з цукром за допомогою міксера на середній швидкості впродовж 8 хвилин, доки маса не потроїться в обсязі та не стане світлою.
- Окремо змішати олію, ваніль і кефір. В іншій чаші змішати борошно, розпушувач та сіль.
- Просіяти половину суміші сухих інгредієнтів у яєчну суміш, акуратно перемішати лопаткою.
- Додати другу половину сухих інгредієнтів, потім суміш з кефіром і знову перемішати до повного об'єднання.
- Розлити тісто у приготовлені форми та випікати 15 хвилин, перевіряючи готовність зубочисткою.
- Готовому бісквіту дати охолонути.
- Для начинки пюре прогріти до 45 градусів і ввести суміш цукру та пектину, довести до кипіння та додати лимонний сік. Знову довести до кипіння, додати ванілін, розлити за силіконових формах (напівсфери), заморозити.
- Для крему розтопити вершкове масло, окремо розтопити білий шоколад. Об'єднати лопаткою.
- Для глазурі розтопити шоколад на водяній бані. За необхідності додати краплю олії.
- Збирання: бісквіт подрібнити руками. Додати крем в бісквітну крихту до вологості та пластичності. Якщо маса погано ліпиться, додати розтопленого шоколаду.
- Сформувати коржик, всередину покласти заморожену начинку, закрити коржик і скачати кульки, остудити 2-3 години, щоб тістечка трохи затверділи.
- Розтопити білий шоколад, додати трохи олії без запаху.
- Занурити тістечко в шоколад, струсити зайвий і обваляти в кокосовій стружці.
- Відправити у холодильник на 1 годину.
3 тістечка з 3 різних країн – і це неймовірні десерти
Різдвяне печиво з кукурудзяних пластівців
Інгредієнти:
- 2 ск. кукурудзяних пластівців;
- по 2/3 ск. родзинок, кокосової стружки, згущеного молока;
- 1/3 ск. мигдальних пелюсток або інших горіхів;
- журавлина або вишня для прикраси.
Як приготувати:
- Трохи подрібнити пластівці, змішати з іншими інгредієнтами, залити згущеним молоком і перемішати.
- Сформувати кульки з волоським горіхом і запекти в добре розігрітій духовці до 180 градусів 15-20 хвилин.
Панфорте
Інгредієнти:
- 50 г сушеної вишні;
- по 30 г апельсинових цукатів, сушеної журавлини;
- по 100 г сушеного ананасу, фундуку, мигдалю;
- цедра одного апельсина;
- 80 г борошна;
- по 150 г меду, цукру;
- 1 ч. л. кориці;
- по 0,5 ч. л. мускатного горіха, меленого імбиру;
- 50 г вершкового масла;
- по щіпці солі, меленого духмяного перцю;
- цукрова пудра для посипання.
Як приготувати:
- Розігріти духовку до 160 градусів. Форму для випічки (20х20 см) змастити вершковим маслом, борти теж. Застелити пергаментом і знову змастити вершковим маслом.
- Горіхи підрум'янити в духовці, остудити. Змішати з цукатами. Додати борошно, цедру апельсина, спеції та добре перемішати.
- На середньому вогні розтопити вершкове масло, мед та цукор. Довести до кипіння, постійно помішуючи. Прокип'ятити 2 хвилини та вилити горіхову суміш. Швидко все добре перемішати та викласти у форму для випічки. Розрівняти.
- Випікати 35 хвилин, не більше. Інакше пиріг сильно затвердіє. Остудити.
- Підчепити ножем, нарізати на кубики, густо посипати цукровою пудрою. Зберігати у сухому прохолодному місці до 4-х тижнів.