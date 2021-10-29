3 чудові закуски з оселедцем до дня народження

Може здатися, що подібні закуски – швидше, щось буденне чи для звичайної зустрічі з друзями. Але, як показує практика, закуски, де є соковитий оселедець, розходяться на ура.

Рибу можна купити вже готову, а можна засолити у своїх улюблених спеціях.

Закуски з оселедця на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

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Автор рецепта ікри з оселедця irina_ia наполягає: готувати ікру потрібно за допомогою м'ясорубки, блендер сильно подрібнить інгредієнти.

Для закуски від appetitnie_istorii буряк потрібно відварити та змішати з майонезом або сметаною з додаванням зелені, tvoisalat пропонують приготувати яєчний салат зі свіжим огірком та подавати з оселедцем.

Ікра з оселедця та моркви

Ікра з оселедця та моркви / Фото: instagram.com/_irina_ia

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Інгредієнти:

Оселедець – 150 г

Морква відварена – 2 шт.

Плавлений сир – 50 г

Вершкове масло – 100 г

Як приготувати:

Усі інгредієнти перекрутити на м'ясорубці. Перемішати і поставити в холодильник, щоб маса трохи охолодилася. Подавати на скибочках хліба.

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Закуска з оселедцем та буряком

Закуска з оселедцем та буряком / Фото: instagram.com/appetitnie_istorii

Інгредієнти:

Скибочки білого хліба – 6 шт.

Буряк варений – 200 г

Оселедець – 150 г

Цибуля – 50 г

Невеликі мариновані огірки – 2-3 шт.

Майонез – 1 ст. л.

Сіль, зелень кропу та петрушки

Як приготувати:

Варені буряки натерти на дрібній тертці, посолити і додати майонез. Перемішати та додати зелень кропу. Цибулю нарізати півкільцями, оселедець – на порційні шматочки. Мариновані огірки – кружальцями. На хліб викласти буряки, потім – огірки та оселедець. Прикрасити кільцем цибулею та петрушкою.

Закуска з оселедцем та яйцями

Закуска з оселедцем та яйцями / Фото: instagram.com/tvoisalat

Інгредієнти:

Хліб бородинський

Оселедець с/с – 1 шт.

Яйця – 3 шт.

Огірок – 1 шт.

Зелена цибуля, кріп

Майонез – 1 ст. л.

Гірчиця – 1/3 ч. л.

Як приготувати: