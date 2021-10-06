3 рецепти помаранчевих оладок до сніданку, потрібне буде гарбузове пюре

Як і для сирників і запіканок з гарбузом, краще подбати про те, щоб у вас було пюре. Для нього гарбуз можна запекти або відварити. Найсмачніше все ж запекти. Зручно, що пюре можна приготувати про запас і зберігати його в контейнері в холодильнику. Овоч для оладок потрібно вибирати солодких сортів, щоб не довелося класти багато цукру.

Гарбузові панкейки

Гарбузові панкейки / Фото: instagram.com/menunedeli/

Рецепти оладок з гарбузом / Фото: instagram.com/gmi_cookpad/

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Інгредієнти:

Гарбузове пюре – 120 г

Кефір – 1 скт.

Яйце куряче – 1 шт.

Цукор – 50 г

Сіль – 0,5 ч. л.

Борошно пшеничне – 200 г

Сода, кориця – по 1 ч. л.

Масло – 1 ст. л.

Як приготувати:

⠀

Гарбуз почистити, порізати. Запекти за 160 градусів або відварити. Подрібнити блендером до однорідного стану. У мисці змішати гарбузове пюре, кефір, яйце, цукор і сіль. Просіяти до рідких інгредієнтів борошно із содою і корицею, ретельно розмішати. Додати олію та знову перемішати до однорідності. Випікати на гарячій сухій сковороді до готовності. Подавати з йогуртом, медом або варенням.

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Гарбузові оладки ванільні

Гарбузові оладки ванільні / Фото: instagram.com/dia_status/

Інгредієнти:

Гарбузове пюре – 150 г

Яйце – 1 шт.

Цукор – 25 г

Сіль, ванільний цукор – за смаком

Борошно – 110 г

Олія – 1 ст. л.

Як приготувати:

Змішати пюре з яйцем. Додати цукор, ванілін і щіпку солі. Просіяти борошно і ретельно перемішати. Додати олію. ⠀ Смажити з двох боків до готовності.

Гарбузові оладки дріжджові

Гарбузові оладки дріжджові / Фото: instagram.com/kate_valigura/

Інгредієнти:

Гарбузове пюре – 150 г

Борошно – 200 г

Дріжджі – 2 ч .л.

Цукор – 3 ст. л.

Яйця – 2 шт.

Молоко, натуральний йогурт – по 200 мл

Кілька крапель лимонного соку

Вершкове масло – 40 г

Як приготувати:

Змішати всі сухі інгредієнти. Окремо збити яйця і змішати з молоком і йогуртом. Додати гарбузове пюре. З'єднати всі інгредієнти і перемішати. Відправити в холодильник на 30 хвилин. Смажити до готовності.

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