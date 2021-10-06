3 рецепти помаранчевих оладок до сніданку, потрібне буде гарбузове пюре

Як і для сирників і запіканок з гарбузом, краще подбати про те, щоб у вас було пюре. Для нього гарбуз можна запекти або відварити. Найсмачніше все ж запекти. Зручно, що пюре можна приготувати про запас і зберігати його в контейнері в холодильнику. Овоч для оладок потрібно вибирати солодких сортів, щоб не довелося класти багато цукру.
Гарбузові панкейки
Гарбузові панкейки / Фото: instagram.com/menunedeli/
Рецепти оладок з гарбузом / Фото: instagram.com/gmi_cookpad/
Інгредієнти:
- Гарбузове пюре – 120 г
- Кефір – 1 скт.
- Яйце куряче – 1 шт.
- Цукор – 50 г
- Сіль – 0,5 ч. л.
- Борошно пшеничне – 200 г
- Сода, кориця – по 1 ч. л.
- Масло – 1 ст. л.
Як приготувати:
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- Гарбуз почистити, порізати. Запекти за 160 градусів або відварити. Подрібнити блендером до однорідного стану.
- У мисці змішати гарбузове пюре, кефір, яйце, цукор і сіль. Просіяти до рідких інгредієнтів борошно із содою і корицею, ретельно розмішати.
- Додати олію та знову перемішати до однорідності.
- Випікати на гарячій сухій сковороді до готовності.
- Подавати з йогуртом, медом або варенням.
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Гарбузові оладки ванільні
Гарбузові оладки ванільні / Фото: instagram.com/dia_status/
Інгредієнти:
- Гарбузове пюре – 150 г
- Яйце – 1 шт.
- Цукор – 25 г
- Сіль, ванільний цукор – за смаком
- Борошно – 110 г
- Олія – 1 ст. л.
Як приготувати:
- Змішати пюре з яйцем. Додати цукор, ванілін і щіпку солі.
- Просіяти борошно і ретельно перемішати. Додати олію. ⠀
- Смажити з двох боків до готовності.
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Гарбузові оладки дріжджові
Гарбузові оладки дріжджові / Фото: instagram.com/kate_valigura/
Інгредієнти:
- Гарбузове пюре – 150 г
- Борошно – 200 г
- Дріжджі – 2 ч .л.
- Цукор – 3 ст. л.
- Яйця – 2 шт.
- Молоко, натуральний йогурт – по 200 мл
- Кілька крапель лимонного соку
- Вершкове масло – 40 г
Як приготувати:
- Змішати всі сухі інгредієнти. Окремо збити яйця і змішати з молоком і йогуртом. Додати гарбузове пюре.
- З'єднати всі інгредієнти і перемішати. Відправити в холодильник на 30 хвилин.
- Смажити до готовності.
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