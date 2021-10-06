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3 рецепти помаранчевих оладок до сніданку, потрібне буде гарбузове пюре

Ірина Маслова
6 жовтня, 07:01
Їх можна посмажити з присутністю дріжджів і без них. Наявність сиру, натурального йогурту або трохи тертих яблук серед інгредієнтів поліпшать смак цих оладок

Як і для сирників і запіканок з гарбузом, краще подбати про те, щоб у вас було пюре. Для нього гарбуз можна запекти або відварити. Найсмачніше все ж запекти. Зручно, що пюре можна приготувати про запас і зберігати його в контейнері в холодильнику. Овоч для оладок потрібно вибирати солодких сортів, щоб не довелося класти багато цукру.

Гарбузові панкейки

Гарбузові панкейки / Фото: instagram.com/menunedeli/

Рецепти оладок з гарбузом / Фото: instagram.com/gmi_cookpad/

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Інгредієнти:

  • Гарбузове пюре – 120 г
  • Кефір – 1 скт.
  • Яйце куряче – 1 шт.
  • Цукор – 50 г
  • Сіль – 0,5 ч. л.
  • Борошно пшеничне – 200 г
  • Сода, кориця – по 1 ч. л.
  • Масло – 1 ст. л.

Як приготувати:

  1. Гарбуз почистити, порізати. Запекти за 160 градусів або відварити. Подрібнити блендером до однорідного стану.
  2. У мисці змішати гарбузове пюре, кефір, яйце, цукор і сіль. Просіяти до рідких інгредієнтів борошно із содою і корицею, ретельно розмішати.
  3. Додати олію та знову перемішати до однорідності.
  4. Випікати на гарячій сухій сковороді до готовності.
  5. Подавати з йогуртом, медом або варенням.

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Гарбузові оладки ванільні

Гарбузові оладки ванільні / Фото: instagram.com/dia_status/

Інгредієнти:

  • Гарбузове пюре – 150 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Цукор – 25 г
  • Сіль, ванільний цукор – за смаком
  • Борошно – 110 г
  • Олія – 1 ст. л.

Як приготувати:

  1. Змішати пюре з яйцем. Додати цукор, ванілін і щіпку солі.
  2. Просіяти борошно і ретельно перемішати. Додати олію. ⠀
  3. Смажити з двох боків до готовності.

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Гарбузові оладки дріжджові

Гарбузові оладки дріжджові / Фото: instagram.com/kate_valigura/

Інгредієнти:

  • Гарбузове пюре – 150 г
  • Борошно – 200 г
  • Дріжджі – 2 ч .л.
  • Цукор – 3 ст. л.
  • Яйця – 2 шт.
  • Молоко, натуральний йогурт – по 200 мл
  • Кілька крапель лимонного соку
  • Вершкове масло – 40 г

Як приготувати:

  1. Змішати всі сухі інгредієнти. Окремо збити яйця і змішати з молоком і йогуртом. Додати гарбузове пюре.
  2. З'єднати всі інгредієнти і перемішати. Відправити в холодильник на 30 хвилин.
  3. Смажити до готовності.

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